Prato, ecco il piano strategico sul turismo per promuovere il territorio

Prato, 16 ottobre 2023 - E' stato presentato dall'assessore al Turismo Gabriele Bosi il piano strategico di medio e lungo periodo di cui si dota, per la prima volta, l'ambito turistico pratese per promuovere il territorio. Il progetto nasce da un avviso pubblico promosso dall'amministrazione comunale, rivolto all'individuazione di realtà che avessero competenze professionali ed esperienza nella valorizzazione degli ambiti turistici, avvalendosi anche dell'elaborazione dei dati. Da questo bando è uscito vincitore un raggruppamento di soggetti comprendente il Centro studi turistici, The Plus Planet, Coeso e Itinera. "E' la prima volta che l'ambito turistico pratese si organizza, coinvolgendo alcuni professionisti del settore che si occupano già di turismo a livello regionale, per costruire un Piano strategico complessivo di promozione del nostro territorio. L'obiettivo è quello di tenere insieme la programmazione delle Amministrazioni comunali con il lavoro degli operatori turistici dell'ambito, costruendo progetti e servizi comuni in grado di rendere il nostro territorio ancora più attrattivo - afferma Bosi -Nello specifico saranno quattro i prodotti su cui andremo a coinvolgere tutti gli operatori itneressati: l'enogastronomia, i cammini, il turismo outdoor e poi tutta la parte legata all'arte, alla storia, alla tradizione e alla cultura tra cui il Turismo industriale. Su questi temi – conclude l'assessore Bosi - sarà realizzata una coprogettazione che avrà inizio con una plenaria che si terrà domani, martedì 17 ottobre, alle 15 nella sala conferenze di Palazzo pretorio. A questa riunione seguiranno workshop specifici, che approfondiranno queste 4 macro aree”. Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati anche i numeri del turismo pratese da Gennaio a Settembre del 2023. "Lo stato di salute del turismo pratese è molto positivo - sottolinea Alessandro Tortelli, Direttore del Centro studi turistici - Da inizio anno da c'è da segnalare un aumento del 28,3% di arrivi e del 24% di presenze; da luglio a settembre un aumento del 17,2%. E' un turismo che cresce in maniera importante grazie all'aumento, il 49% in più rispetto al 2022, dei mercati esteri, in particolar modo quello americano. Da segnalare anche la ripresa del mercato cinese e comunque una crescita costante dei mercati europei come Francia e Germania. Il mercato italiano, che è un calo in tutto il territorio regionale, qui conferma i dati del 2022, un dato certamente positivo". Tra i dati analizzati anche quelli che prendono in considerazione il sistema di affitti brevi della piattaforma Airbnb. Nel primo trimestre del 2023 risultano 341 affitti attivi in tutto l'ambito, di cui 187 su Prato, con un prezzo medio di 125 euro e un tasso di occupazione media del 67%. Anche le recensioni sono state analizzate attraverso una piattaforma di una Start up dell'Università di Firenze: negli ultimi 10 anni sono state realizzate 284 mila recensioni che appartengono a 542 punti di interesse, la maggior parte di questi fanno parte della categoria food e altri della categoria alloggi e attrattori culturali. Da questo punto di vista è stato analizzato l'ultimo anno, fino a giungo del 2023, per un totale di 41.800 recensioni. Dall'analisi di questi dati si ricava che l'Ambito territoriale pratese ha un rating di 4.26 su un massimo di 5, un ottimo risultato.