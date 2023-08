Turismo: il boom del Montalbano Super luglio, agosto da tutto esaurito

Turismo da recod a luglio e agosto per il Montalbano. Strutture piene, dunque, sia per visite e svago sia per le degustazioni di vini e i matrimoni da sogno. Viaggiano a ritmi da boom le presenze dei turisti a Carmignano e Poggio a Caiano: lo dice l’ultimo studio di Confcommercio Pistoia e Prato.

All’Hotel Hermitage di Poggio a Caiano, per esempio, la tendenza è sotto il segno del tutto esaurito, come racconta Fabrizio Finocchi: "Giugno e luglio sono andati molto bene, siamo stati quasi sempre al completo grazie alla clientela business, composta per il 65% circa da italiani che provengono da Lombardia, Lazio e Campania. Ad agosto la proiezione è la stessa, ma per motivi differenti: predomina il turismo puro e aspettiamo un maggior numero di stranieri, suddivisi tra olandesi, tedeschi, francesi, polacchi. In prevalenza si tratta di coppie, tra 30 e 50 anni d’età, che restano mediamente tre notti".

"A luglio – conferma Ginevra Dondini della Villa Medicea Ferdinanda ad Artimino – abbiamo lavorato moltissimo con le degustazioni esclusive di coppia e, adesso, potenzieremo l’offerta con una suggestiva esperienza al tramonto. Inoltre abbiamo accolto diversi matrimoni, arrivando a riempire le oltre cento unità che abbiamo disponibili". Positivi anche i riscontri che provengono dall’Agriturismo La Borriana a Carmignano, come dice Alessandro Cocci: "Sta andando molto bene perché tra turismo puro e business a luglio siamo arrivati al tutto esaurito e le proiezioni sono le medesime anche ad agosto. Riceviamo per il 70% stranieri, in prevalenza famiglie e coppie, che arrivano dal nord e dal centro Europa. Da non trascurare anche il fenomeno degli italiani che vengono qui per lavorare: in molti scelgono il nostro bordo piscina per lo smart working". Un traino fenomenale, quello del turismo per il territorio, che il direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, Tiziano Tempestini, commenta così: "I numeri parlano da soli e confermano il turismo come leva prioritaria per lo sviluppo dell’economia locale. Continuare a investire su queste traiettorie, fortificando i punti di forza già esistenti e ampliando ulteriormente gli orizzonti è la direzione giusta".

"Gli ottimi risultati – commenta l’assessore al turismo di Carmignano, Dario Di Giacomo – rilevano che la trasformazione degli arrivi, da mordi e fuggi a turismo consapevole, è in corso e vede il nostro territorio protagonista. Per questo l’amministrazione comunale guarda già al futuro e sta lavorando sull’incremento del turismo nei mesi autunnali e invernali".