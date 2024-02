Turismo e arte . La città svela il contemporaneo

Domenica 3 marzo dalle 11 alle 21 appuntamento con la seconda edizione di Aprto (anagramma di Prato) una giornata promossa da spazi indipendenti attivi nella produzione e nella promozione dell’arte contemporanea. Otto realtà e altrettanto luoghi: SC17, Lottozero, ChorAsis, Estuario Project Space,Dryphoto, Spazio Materia, Open Studio Italo Bolano, Moo partecipano con un’apertura straordinaria a ingresso libero legata a un evento, una performance o una mostra. Aprto è coordinato da Chiara Bettazzi(SC17), Alessandra Tempesti (Lottozero) e Gabriele Tosi (Toast APS)in collaborazione con il comune di Prato. Partendo dalla zona a est della stazione centrale, negli spazi di Villa Rospigliosi prosegue la programmazione di ChorAsis con la mostra "Ogni riferimento a persone o cose è puramente casuale" dell’artista pratese Franco Menicagli, Al di qua del Bisenzio, Open Studio Italo Bolano (via Fra Bartolomeo 57) presenta "Refrattario" a cura di Erica Romano con i risultati di una residenza di Gabriele Diversi, promossa dalla Fondazione Italo Bolano, che collega Prato con l’isola d’Elba luogo di nascita di Diversi e Bolano e Montelupo Fiorentino, dove l’artista ha condotto un lavoro sulla ceramica. In via Altopascio 12 incontriamo Spazio Materia con Giovanni De Gara, che in "Mio cv sintetico e non troppo bello" racconta con ironia la condizione di outsider dell’artista. Spazio Moo (via San Giorgio 9/A) con Marco Mazzoni e la mostra "What are you looking for?", propone una riflessione sulla memoria personale e sugli strumenti con la quale la custodiamo. Più a nord, Lottozero (via Arno,10) presenta "Second Skin", mostra a cura di Alessandra Tempesti che presenta una performance interattiva di Hannes Egger con coinvolgimento del pubblico. Nella zona Chinatown, Dryphoto (via delle Segherie 33/A) propone "Poetrick", dell’artista Stefano Calligaro, materializzato dalla curatrice Serena Becagli. Ad Officina giovani Estuario Project Space chiama diverse figure della scena culturale locale a intervenire nel simposio "Traslazioni". In corte via Genova 17, SC17 unisce in "TAI Club" a cura di Gabriele Tosi una mostra ripercorrendo il progetto Tuscan Art Industry e dalle 21 live Kronos del collettivo plurale al Capanno Black Out.