Turismo col segno più Quest’anno boom di arrivi Sono cresciuti del 42% grazie agli stranieri

I primi mesi del 2023 confermano la crescita del turismo a Prato. I dati relativi alla prima parte dell’anno, da gennaio ad aprile, un periodo solitamente di bassa stagione, hanno fatto registrare un segno decisamente positivo sia per quanto riguarda gli arrivi dei turisti che per quanto riguarda le presenze: si parla rispettivamente di +42,2% e di +27,3% facendo il confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente, con una permanenza media di due notti a persona.

Il contributo alla crescita complessiva arriva soprattutto dai flussi internazionali, che sono aumentati del 98,8% negli arrivi e 74,5% nelle permanenze, a conferma di una importante attrattività dell’ambito pratese oltre i confini regionali o nazionali. Per quanto riguarda i flussi italiani, consolidati rispetto alla fase post pandemica, crescono del 15,9% negli arrivi e si confermano nelle permanenze.

In crescita anche la propensione a servirsi delle sistemazioni di tipo alberghiero: l’83,6% dei turisti ha optato per queste strutture, trascorrendovi il 72,1% dei pernottamenti totali (66,6% nel 2022); il 16,4% ha invece optato per un alloggio extralberghiero con il 27,9% dei pernottamenti complessivi. Il comparto alberghiero cresce del 37,7% e l’extralberghiero del 6,3%.

"Siamo soddisfatti di questi dati – dichiara l’assessore al Turismo Gabriele Bosi – che descrivono un territorio attrattivo, soprattutto sui mercati internazionali. E’ qui infatti che vogliamo puntare, continuando far conoscere in modo positivo il nostro ambito, anche attraverso i progetti che stiamo portando avanti: dall’enogastronomia, ai cammini, al turismo industriale. Quello del turismo si conferma come un settore molto dinamico anche dal punto di vista economico, su cui occorre investire sia da parte del pubblico che da parte del privato. E’ proprio sulla collaborazione pubblico-privato che vogliamo lavorare nei prossimi mesi".

La prossima rilevazione sarà pubblicata a luglio e riguarderà il primo semestre 2023. I dati sono stati raccolti dall’Ufficio turismo del Comune di Prato ed elaborati dal Centro studi turistici.