Tunnel Soccorso: "Ora il progetto va modificato"

Riceviamo e pubblichiamo

Apprendere che il decennale problema dei quotidiani rallentamenti sul tratto urbano

della declassata potrà essere risolto in tempi prossimi, mediante un sottopasso lungo centinaia di metri, rende sicuramente felice quanti, come me, lo percorrono ogni giorno. Tuttavia mi chiedo quale sarà il fio che forse un giorno la cittadinanza dovrà pagare. I tempi in cui veniva studiata la soluzione non sono più quelli attuali, intendendo come “tempo” quello metereologico. Difatti è conclamato che da diversi anni assistiamo a fenomeni

imprevedibili ed estremamente rovinosi. Solo due mesi fa un nubifragio di straordinaria entità ha sconvolto la provincia con perdite umane e molti

danni alle proprietà pubbliche e private. Sotto viale Leonardo da Vinci scorrono le acque di alcune “gore”, fossati che sono stati un tempo “tombati” ossia intubati e, come è accaduto con l’ospedale, anche

questi canali potrebbero scoperchiarsi drasticamente inondando in poco tempo il sottopasso. Uno di questi è la gora di Romito che attraversa proprio la zona del sottopasso. Nella relazione del progetto viene dichiarato che

"sono state previste impermeabilizzazioni sia

alla base che sulle pareti dell’opera", tuttavia è da comprendere se saranno

sufficienti a impedire improvvisi allagamenti considerata l’attuale ed

imprevedibile situazione metereologica. Ho lavorato

per decenni in prevenzione

e sicurezza e comprendo lo scenario che potrebbe manifestarsi in zona. Il progetto, pensato appunto

in condizioni atmosferiche

ben diverse dalle attuali, deve essere rivisitato.

A.B. cittadino di Prato