Tunnel al Soccorso Sì del ministero Dopo oltre due anni via libera ai lavori

Il sottopasso al Soccorso si può fare. Dopo oltre due anni è arrivato il parere positivo del ministero dell’ambiente per l’opera che deve cambiare la viabilità della città e il volto di una parte di essa. Proprio ieri, infatti, con la pubblicazione del parere si è conclusa definitivamente la lunghissima, estenuante procedura di Via, la valutazione di impatto ambientale. L’atto è stato pubblicato dopo un iter burocratico iniziato addirittura il 4 giugno 2021 con l’avvio della procedura di Via. A questo punto finalmente Anas potrà procedere con la gara e il cantiere, ma certamente non in tempi rapidi. Se tutto andrà nel migliore dei modi, con una velocità finora sconosciuta per quanto riguarda il progetto del Soccorso e non solo, i primi lavori dovrebbero partire fra un anno, molto più probabilmente tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Anas deve infatti redigere il progetto esecutivo e mettere l’opera a gara, rispettando le prescrizioni contenute nella Via, in particolare sulla falda (bisogna evitare l’effetto-barriera), il rumore, le terre di scavo.

"Avrei potuto fare tante cose diverse, avrei potuto fare cose più semplici ma per amore della città mi sono assunto questa responsabiità con convinzione – sottolinea il sindaco Matteo Biffoni, impegnato con l’assessore Barberis sin dal 2014 per realizzare l’intervento –. Il tunnel del Soccorso cambierà il volto di Prato, renderà respiro al quartiere del Soccorso, migliorerà la viabilità e il collegamento tra il centro e la zona sud. Ringrazio le giunte, il mio partito che mi ha sostenuto in questa scelta, ma questa la considero una vittoria contro tutti per Prato. Ce l’abbiamo fatta, consegno al prossimo sindaco che mi succederà questo patrimonio, ci vorrà ancora del tempo ma ormai indietro non si torna più".

La stessa soddisfazione la esprime l’assessore Valerio Barberis: "Come abbiamo sempre sostenuto questo intervento non è solo una soluzione di mobilità, ma è soprattutto un intervento di rigenerazione urbana per un quartiere che ha bisogno di grande attenzione, di spazi pubblici e verde".

Il progetto prevede la realizzazione di un tunnel interrato di circa 700 metri sulla declassata al Soccorso, una scelta diametralmente opposta a quella fatta dalla giunta Cenni. Del progetto le due amministrazioni Biffoni se ne occupano da nove anni, ovvero da quando il sindaco, con l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis, a luglio 2014 andò al ministero delle Infrastrutture e trasporti a incontrare i tecnici dell’allora ministro Maurizio Lupi. Successivamente sono state intercettate le risorse necessarie grazie all’allora sottosegretario Luca Lotti e all’onorevole Antonello Giacomelli. I soldi per i lavori dunque ci sono, anche se alla fine servirà probabilmente molto di più dei 36 milioni preventivati (5 a carico del Comune). Adesso bisogna fare pressing su Anas perché proceda rapidamente con gli ultimi passaggi burocratici. Ma dovremmo essere fuori dal... tunnel.