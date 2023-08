Tunnel al Soccorso I lavori sono più vicini Ma il sì ancora non c’è

La dicitura sul sito del ministero dell’ambiente riporta da settimane e settimane "provvedimento in predisposizione". Tanto che ormai tutti si aspettavano la pubblicazione del decreto di Valutazione di impatto ambientale, con parere positivo, favorevole con prescrizioni o negativo, sull’ampliamento a quattro corsie con interramento della declassata al Soccorso. Dallo stesso Comune si parlava di pubblicazione a giorni del provvedimento. E invece la procedura non era ancora finita, anche se c’è stato un altro passaggio. Il 1° agosto il ministero della cultura, direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, ha inviato una nuova nota, stavolta con l’autorizzazione paesaggistica (poi pubblicata qualche giorno dopo sul sito del ministero dell’ambiente). Si tratta di un intervento bis da parte del ministero della cultura, che per la parte paesaggistica dà il via libera definitivo all’interramento della declassata al Soccorso, dando specifiche tempistiche per la realizzazione dei lavori. "L’autorizzazione si espleta per un periodo di cinque anni" recita il documento, "scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione". Un termine non banale perché fra i tempi di legge per l’autorizzazione ai lavori, la fase di gara, i quasi tre anni di lavori e poi le verifiche sull’opera, Anas rischia di arrivare precisa a scadenza.

Entrando nel merito del documento, l’autorizzazione del ministero arriva alla luce di una serie di considerazioni. La prima è il parere favorevole della soprintendenza delle province di Firenze, Pistoia e Prato risalente al novembre 2021. Poi viene spiegato che "la relazione paesaggistica è conforme alle indicazioni di legge "e che i documenti "sono in linea col piano paesaggistico regionale vigente in Toscana". Tornando alle richieste della soprintendenza nel primo documento risalente al febbraio 2022, la zona non viene ritenuta con potenzialità di ritrovamenti di reperti storici, ma ad Anas viene chiesto di "tenere un tecnico fisso in fase di scavo" così da potere bloccare l’opera in caso di qualsiasi ritrovamento che possa avere un valore storico-culturale. Chiuso il capitolo ministero della cultura, ora viene da domandarsi se finalmente, dopo oltre due anni, arriverà il momento del responso definitivo sull’interramento a quattro corsie della declassata al Soccorso. Dal Comune ripetono di nuovo che è ormai questione di giorni. Ma per il momento c’è solo la fila.

Sdb