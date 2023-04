Truppi a Il Garibaldi, fra note e immagini

"Infinite possibilità per esseri finiti" è il nuovo album di Giovanni Truppi (nella foto), che il cantautore napoletano presenterà domani sera anche a Prato, dalle 21.15 a Il Garibaldi Milleventi. Prodotto da Marco Buccelli e Niccolò Contessa e in uscita per Virgin Music e Universal Music, l’album è composto da canzoni strettamente legate tra loro, che durante i concerti si intrecceranno anche con i visual creati ad hoc dalla compagnia di teatro d’ombra UnterWasser, in un connubio sorprendente tra immagini e suono. UnterWasser, ovvero Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti e Giulia De Canio, si esprime in una varietà di registri, dal teatro d’ombre alla manipolazione di burattini: lo scorso anno la compagnia si è aggiufiocata il Premio della Critica dell’Associazione nazionale dei critici di teatro. Ad accompagnare sul palco Giovanni Truppi insieme alle immagini di UnterWasser ci sarà anche il co-produttore del disco Marco Buccelli, batterista originario di Napoli che da oltre quindici anni vive a Brooklyn e che proprio grazie al suo conterraneo torna spesso a lavorare e a suonare in Italia. Come nel caso di questo tour di primavera. Biglietti a 25 euro sul sito de Il Garibaldi.