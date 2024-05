Truffa bonus facciate: "Lavori mai eseguiti" . Tre arresti e 40 indagati. I soldi riciclati a Prato

Chiedevano i contributi per la ristrutturazione delle facciate, quelli che venivano coperti dallo Stato con un rimborso del 90%. Peccato che i cantieri non sono mai stati aperti e che quei lavori non sono mai stati eseguiti. Chi richiedeva le sovvenzioni statali – siamo nel 2020, primi tempi del Covid, governo Cinquestelle – erano semplicemente dei prestanome per conto di un imprenditore foggiano – che non erano neppure proprietari di quei presunti immobili in cui si sarebbe dovuto rifare le facciate. Il periodo era piuttosto confuso e i controlli pochi, a causa anche della pandemia, e così i furbetti di turno hanno fatto affari d’oro. Ma ieri sono scattate le manette per l’imprenditore foggiano, Alfredo Tenace, assistito dall’avvocato Sabrina Serroni, e per i suoi due collaboratori che procacciavano i falsi lavori: l’imprenditore è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Cesana – che ha seguito le indagini coordinate dalla procura di Prato – e trasferito immediatamente a Foggia, dove è residente e dove è stato messo ai domiciliari. Gli altri due sono stati arrestati uno in Campania e l’altro a Cesena. Per tutti l’accusa è di truffa aggravata ai danni dello Stato e riciclaggio. Quest’ultimo reato ha fatto sì che l’inchiesta si incardinasse a Prato in quanto l’imprenditore riciclava il denaro provento dei bonus facciate in ditte fantasma, intestate a cittadini di origine cinese, a Prato. Il gip Marco Malerba ha disposto i tre arresti chiesti dalla procura dopo che, tempo fa, aveva già ordinato il sequestro preventivo di una ingente somma di denaro a Prato che era stata movimentata in modo piuttosto sospetto.

Il blitz è scattato ieri all’alba quando i finanzieri hanno dato esecuzione ai provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di Giovanni De Gennaro, 46 anni di Napoli, Alfredo Tenace, 47 anni di Foggia e Alessandro Errichiello, 30 anni, di Cesena, indagati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Inoltre sono stati sequestrati 5,9 milioni di euro di crediti d’imposta ritenuti fittizi.

Le indagini dei militari del gruppo di Cesena sono partite dall’approfondimento di alcune segnalazioni di operazioni ritenute sospette e hanno consentito di appurare che una quarantina di persone, residenti in sei diverse regioni italiane (Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Molise e Calabria), grazie all’utilizzo di false fatture per oltre 10 milioni di euro, hanno potuto richiedere il rimborso di crediti d’imposta per oltre 7,3 milioni di euro relativi ai bonus facciate, per poi monetizzarli attraverso la cessione a un istituto di credito.

I finanzieri hanno inoltre accertato che il ricavato ottenuto è stato bonificato a ditte riconducibili a cinesi, intestatari di ditte a Prato, le quali, a loro volta, lo hanno trasferito su conti esteri per farne sparire le tracce. Nel corso delle indagini, le Fiamme Gialle hanno accertato che nessuno degli immobili associati alle richieste di bonus era mai stato interessato da interventi di ristrutturazione edilizia e che i soggetti richiedenti il beneficio non erano nemmeno proprietari o possessori degli immobili, che, fra l’altro, risultavano trovarsi in regioni diverse rispetto al luogo di residenza dei finti intestatari. Gli arrestati sono sospettati di aver avuto ruoli chiave nel sistema di frode, avendo agito come reclutatori, ideatori o agevolatori ed essendo intervenuti nelle fasi salienti delle operazioni al fine di "istruire opportunamente gli altri compartecipi", spiegano dalle Fiamme gialle, i quali, peraltro, sono risultati sprovvisti delle risorse economiche necessarie a sopportare il costo delle stesse ristrutturazioni immobiliari.

L.N.