Troppo zinco nell’acqua. Tecnico di Gida assolto: "E’ stato un picco unico"

Soltanto un picco, senza nessuna responsabilità. E’ stato assolto perché il fatto non sussiste Daniele Daddi, responsabile per le materie ambientali di Gida, difeso dagli avvocati Alberto Rocca e Rachele Santini, sotto accusa perché il 7 luglio del 2021, in seguito ad un controllo, venne rilevato un valore di zinco molto superiore

a quello di legge nelle acque in uscita dall’impianto del Calice. Il controllo venne eseguito da Arpat. Il tecnico di Gida, in seguito

a quel campionamento, era finito sul banco

degli imputati, ma i suoi avvocati sono riusciti a dimostrare che quel valore è stato un’anomalia unica che non si può in nessun modo ricondurre alla sua responsabilità. Sia prima che dopo quel controllo con risultato fuorilegge, infatti, i limiti sono sempre stati rispettati e per questo, secondo la tesi della difesa poi fatta propria anche dal giudice che infatti ha assolto Daddi,

il superamento dei valori dello zinco è rimasto

un caso eccezionale e "sorprendente rispetto ai numerosissimi campionamenti", come ha rilevato ancora la difesa. In particolare è stato esposto in aula che che dal gennaio 2019 lo zinco in uscita dall’impianto del Calice è stato analizzato 368 volte con risultati medi di molto inferiori al limite stabilito e che da maggio 2020 i campioni sono stati 235 (circa uno campione ogni 2-3 giorni), con la stessa media per lo zinco. Inoltre, sia nei giorni precedenti che già dal giorno successivo al campionamento effettuato da Arpat, la concentrazione di zinco è tornata entro i valori limite, in linea con i dati storici.

In più non è mai stato rilevato alcun malfunzionamento all’impianto e quindi non c’era nemmeno bisogno di manutezione. Per la difesa è evidente "che non ci sono stati problemi di alcun tipo all’impianto rilevabili nelle fasi del processo depurativo". Un’ipotesi per il valore anomalo potrebbe ricondurre alla presenza di un frammento di alga nel campione prelevato, in un periodo particolarmente scarso di piogge come il mese di luglio.