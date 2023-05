"Trionfo bellissimo Lo dedico a Tosti"

"Questo scudetto mi ha dato una gioia indescrivibile,

è un tricolore da record vinto con cinque giornate d’anticipo. Non vedo l’ora di andare a Napoli per respirare l’aria di festa e di tornare nel mio paese d’origine, Sarno, per vedere come è stato addobbato a festa. E’ stato uno scudetto inaspettato, perché in pochi ci credevano a inizio stagione, ma per questo ancora

più bello". A raccontare lo stato d’animo dei tifosi del Napoli dopo la conquista dello scudetto è uno dei supporter azzurri più conosciuti a Prato, l’ex assessore Aldo Milone. Giovedì sera ha sofferto a distanza come tanti tifosi napoletani, ma poi anche lui ha potuto festeggiare. "Mi ha fatto piacere vedere tutte quelle persone in centro a Prato – racconta Milone –. Questo testimonia come non sia stata la festa di una sola città, ma di un intero popolo, con celebrazioni anche

in Argentina, Giappone e Stati Uniti. E’ stato il coronamento di un percorso, partito dalla serie C,

fatto di sofferenza, gioia e sogni, che finalmente

sono diventati realtà. E’ stato soprattutto un scudetto sostenibile, nel senso del rispetto di determinati parametri economici, un tricolore arrivato nonostante

il taglio del 35% degli stipendi rispetto all’anno scorso. Insomma un capolavoro di Spalletti e di De Laurentiis". Milone ha anche una dedica speciale: "Questo scudetto è per l’imprenditore pratese, di origini napoletane, Maurizio Tosti – conclude –. Se n’è prematuramente andato prima di Pasqua, senza poter vedere ciò che da tempo sognava. Gli porteremo sulla tomba un cartonato con lo scudetto, così anche lui potrà festeggiare simbolicamente con noi".

