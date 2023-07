Tribunale, tante promesse ma nessuna svolta Interrogazione parlamentare al viceministro

"Il viceministro Sisto che cosa è venuto a fare a Prato? Ad aprile aveva promesso un incontro entro la fine di maggio. Siamo stati pazienti e abbiamo atteso fino a ora, inizio luglio, ma non è successo nulla. Ha fatto solo passerella insieme agli altri deputati". Non va per il sottile Marco Furfaro, deputato del Pd, che ieri ha organizzato una conferenza stampa all’ingresso del palazzo di giustizia pratese, lo stesso dove appena due mesi fa era arrivato il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. "Dopo la sua visita non è cambiato nulla – aggiunge Furfaro – Per questo ho deciso di presentare una interrogazione direttamente a Sisto. Dovrà risponderci e chiarire che cosa ha intenzione di fare per questo tribunale in termini di organico e di decoro del luogo". Il posto, in effetti, la dice lunga sulle condizioni in cui versa il tribunale di Prato. Dal 2019 non esiste più nemmeno l’ingresso a causa dei lavori bloccati da mesi per dare un nuovo aspetto all’entrata principale del palazzo. C’è solo un cantiere, abbandonato e invaso da erbacce e sporcizia. Il posto migliore dove reclamare un po’ più di attenzione per il tribunale, rimasto dal settembre scorso perfino senza l’ufficio decreti ingiuntivi del giudice di pace, chiuso per tutto il 2023 con un provvedimento del presidente del tribunale Francesco Gratteri per "mancanza di organico". Ad accompagnare ieri il deputato del Pd c’era anche Marco Biagioni, segretario provinciale dello stesso partito, e il sindacalista della Cgil Funzione pubblica, Walter Vizzini, che da anni porta avanti la battaglia per l’adeguamento dell’organico del palazzo di giustizia pratese arrivato a toccare il 40% di scopertura (che sale a oltre il 70% al giudice di pace con quattro addetti presenti sui 15 previsti da pianta organica).

"Con l’interrogazione chiediamo che il viceministro, ci spieghi che cosa ha fatto per il tribunale pratese – prosegue Furfaro – Mi risulta che avesse promesso un incontro urgente entro la metà di maggio che però non c’è mai stato". Secondo Furfaro si è trattato di semplice "passerella" durante la quale sono state avanzate "soluzioni improponibili". "E’ venuto qui a dire che per risolvere i problemi di organico gli enti locali dovrebbero dare in prestito personale – attacca ancora il deputato – Forse non sa dei tagli e del blocco delle assunzioni per gli enti locali. E poi che cosa pensa? Che si risolva il problema della mancanza di personale amministrativo facendosi prestare una persona dal Comune? E’ una proposta irricevibile, che non sta né in cielo né in terra. Sempre nella stessa occasione Sisto ha parlato dei lavori all’esterno del tribunale. Dovunque ci si giri c’è degrado e desolazione con un cantiere abbandonato che è una vergogna. E’ arrivato il momento che il viceministro dia delle risposte". L’interrogazione parlamentare è stata presentata anche a firma degli altri deputati toscani Gianassi e Fossi.

Laura Natoli