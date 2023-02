Tribunale ordinario: scopertura del 50%

Se l’ufficio del giudice di pace di fatto rischia di sparire a Prato per la mancanza di personale che possa mandare avanti il lavoro, il tribunale ordinario non se la passa meglio. Il presidente Francesco Gratteri ricorda come "la scopertura di organico al palazzo di giustizia sia arrivata oramai al 50%". Da anni il sindacato della Cgil porta avanti la lotta perché a Prato venga ampliata la pianta organica che è inferiore a quasi tutte le realtà del circondario nonostante l’enorme mole di lavoro che ogni giorno arriva negli uffici giudiziari. Anche il procuratore Giuseppe Nicolosi nella relazione di apertura dell’anno giudiziario ha ricordato come "l’amministrazione della giustizia nel circondario di Prato soffre della pressoché totale assenza di decisioni da parte del Ministero della Giustizia che, nonostante le allarmate richieste, le relazioni, le delegazioni di forze politiche e sociali, gli appelli e le segnalazioni degli organi istituzionali, non ha mai provveduto ad adeguare degli organici".