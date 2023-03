Tribunale, mancano funzionari Solo tre accettano il posto in città

Le carenze croniche del Tribunale sembravano poter essere superate dopo l’arrivo a Prato, ad inizio marzo, del capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Alberto Rizzo che aveva promesso sette nuovi funzionari. Le cose però non sono andate proprio come annunciato e dei sette funzionari promessi hanno preso servizio soltanto in tre. "La montagna che partorisce il topolino – commenta con sarcasmo la Funzione pubblica Cgil Prato – solo 3 su 7 hanno preso servizio: due al tribunale, uno alla procura. Perché è successo? Perché continua a perdurare il circolo vizioso in base al quale gli uffici giudiziari pratesi sono considerati sedi più che disagiate per il personale amministrativo. Questo comporta che i nostri uffici siano sempre l’ultima delle scelte per i vincitori di concorso che intendono trasferirsi in Toscana i quali, ovviamente, preferiscono indicare sedi dove i carichi di lavoro sono più ragionevoli. Chi non lo farebbe?".

Le carenze del personale sono talmente gravi che nelle settimane scorse il presidente del tribunale è stato costretto a bloccare l’iter dei decreti ingiuntivi che arrivano al Giudice di pace.

"Da anni cerchiamo di far comprendere a tutti che serve un tavolo tecnico permanente per risolvere una volta per tutte il problema della carenza di personale", aggiunge la nota della Cgil. "La situazione pratese è un caso praticamente unico in Italia e non è possibile risolverlo con azioni ordinarie o saltuarie che comunque apprezziamo ma, evidentemente, non bastano. L’unica via possibile è politica. Come sindacato siamo a disposizione, pronti a fornire la nostra esperienza e competenza. Aspettiamo che altri soggetti del territorio scendano in campo per dare al territorio pratese una giustizia degna di questo nome".

Il rappresentante del Ministero lo scorso 3 marzo aveva incontrato il presidente del tribunale di Prato Francesco Gratteri, il procuratore della Repubblica Giuseppe Nicolosi e il presidente dell’Ordine degli avvocati Marco Barone. Le questioni sul tavolo erano moltissime, prima fra tutte appunto la drammatica carenza di organico che affligge da circa 20 anni il palazzo di giustizia pratese.

"È necessario – conclude la Cgil – che il nostro territorio disponga di un sistema-giustizia degno di questo nome, l’obiettivo è la risoluzione della carenza di personale amministrativo giudiziario a Prato. È necessario convincere il ministero della Giustizia ad adottare dei provvedimenti straordinari ad hoc. E per farlo l’unica via è politica".