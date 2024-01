"Tribunale, la situazione resta grave"

Il sindaco Biffoni torna a puntare i riflettori sulla situazione "grave in cui versa il tribunale di Prato". "Dopo nove mesi dalla visita a Prato del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto – dice – la grave situazione è purtroppo rimasta la stessa, sia per il personale ridotto all’osso sia per le condizioni della struttura, con un cantiere bloccato all’ingresso e continui problemi di riscaldamento e climatizzazione degli ambienti che trasformano le aule in frigoriferi in inverno e serre in estate. Dal settembre scorso è stato perfino chiuso l’ufficio decreti ingiuntivi del giudice di pace per mancanza di organico". Il primo cittadino pratese ricorda gli impegni assunti ad aprile dello scorso anno dal governo: "Basta silenzi, vogliamo soluzioni concrete".