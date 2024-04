Tribunale, la Regione invia personale in procura

Sono 19 adesso e si punta quasi al raddoppio, con 39 persone complessivamente in avvalimento. La Regione assegnerà parte del proprio personale alla procura generale e alle procure territoriali, con l’assenso dei dipendenti interessati: un aiuto per smaltire l’arretrato e contribuire ad una giustizia più veloce ed efficace anche nel recupero di pene pecuniarie ed evasione fiscale, tre priorità tra i progetti a cui la Regione potrà collaborare. L’intesa, che è stata siglata ieri (era presente anche il procuratore facente funzione di Prato, Laura Canovai), scadrà il 30 settembre 2025, termine naturale dell’attuale consiliatura regionale, e si inserisce nel solco dell’esperienza maturata in questi anni attraverso protocolli che nel tempo, fin dal 2015, hanno permesso l’avviamento di personale regionale alle procure, alla Corte di appello di Firenze e dei tribunali di Firenze, Pistoia e Prato per il contrasto al lavoro sommerso e sulla vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavori. Il protocollo siglato prevede che la Procura generale presenti alla giunta regionale i progetti redatti dai propri uffici giudiziari con richiesta di assegnazione di personale e che la giunta si esprima attivando le procedure per l’assegnazione di personale (proprio od anche delle aziende sanitarie). I dipendenti che in virtù di precedenti protocolli già lavorano negli uffici giudiziari potranno essere rinnovati nel distacco qualora ci sia il consenso di ambo le parti.