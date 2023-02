Tribunale e giudice di pace Ancora nessuna svolta in vista

Se l’ufficio Inps di Prato può finalmente sorridere in attesa che arrivino i rinforzi, non può fare altrettanto il tribunale di Prato alle prese con una crisi per la mancanza di personale senza precedenti. Nonostante gli appelli della Funzione pubblica della Cgil delle ultime settimane – soprattutto per l’ufficio del giudice di pace rimasto con quattro addetti sui 15 previsti – nulla si è mosso. Nessuno che – a livello politico locale o nazionale – abbia "battuto un colpo", o abbia parlato del "caso Prato" che sta sfiorando il ridicolo per come sono ridotti gli uffici di giustizia. Nessuno che abbia sprecato una parola per il tribunale di Prato. Sembra che a nessuno importi che al giudice di pace di Prato l’ufficio decreti ingiuntivi sia chiuso dal 23 settembre e che per iscrivere un ricorso a ruolo ci vogliano più di tre mesi nonostante la complessità del territorio a carattere fortemente industriale. Perché la politica non ne parla? Eppure i numeri sono chiari. Le giuste proteste dei sindacati cadono nel vuoto. Ignorate totalmente.

Solo nel 2022 il giudice di pace ha iscritto 907 procedimenti per il settore penale e 3.377 tra contenzioso ordinario e decreti ingiuntivi nel civile con una durata media dei processi di circa due anni, in linea con i tempi medi nazionali. "La scopertura è del 100% degli assistenti giudiziari, del 75% dei cancellieri, del 100% di ausiliari", hanno spiegato dalla Cgil.

Anche il tribunale ordinario non se la passa meglio: la scopertura di organico è arrivata al 40%. Risultato? Processi che vanno avanti anche per 10 anni creando disservizi e problemi ai cittadini e che, come è naturale che sia, finiscono in prescrizione. Per il 2023 non si prevedono miglioramenti, ma peggioramenti con nuove unità di personale che andranno in pensione o saranno trasferite senza essere rimpiazzate, come ha spiegato in maniera laconica il presidente del tribunale Francesco Gratteri. Sono chiare le parole del procuratore Giuseppe Nicolosi che nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario ha sottolineato: "L’amministrazione della giustizia nel circondario di Prato soffre della totale assenza di decisioni da parte del Ministero della Giustizia. Non è ammissibile".Ma questo alla nostra politica non interessa.

L.N.