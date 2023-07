Tribunale della discordia "Sisto cerca le soluzioni"

Una pronta, prontissima, replica alle pesanti accuse lanciate dal deputato Pd Marco Furfaro, venerdì, di fronte al tribunale di Prato. "Passarella noi? Ho già fissato un incontro con il viceministro martedì nel quale sarà condiviso il percorso da seguire per aiutare il tribunale". Cade proprio a pennello, verrebbe da pensare. L’onorevole Erica Mazzetti (Forza Italia) ha risposto subito alla provocazione lanciata da Furfaro che, insieme ai colleghi Gianassi e Fossi, ha presentato una interrogazione parlamentare al viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, per chiedere quali iniziative ha intenzione di prendere per la sopravvivenza del tribunale pratese. La richiesta dei parlamentari del Pd arriva dopo al visita dell’aprile scorso del viceministro, organizzata dall’onorevole Mazzetti, durante la quale Sisto aveva promesso di prendere "impegni precisi" per il palazzo di giustizia, unico in Italia a non avere più l’ufficio decreti ingiuntivi per mancanza di personale.

"Con il viceministro Sisto c’è una continua interlocuzione, come sa bene il sindaco di Prato, che insieme a me ha fatto la cosiddetta ’passerella’ al tribunale – risponde Mazzetti –. Proprio per questo, martedì sarò dal viceministro che, esaminata la situazione, vuole condividere con me il percorso da intraprendere, coinvolgendo il sindaco e presidente del tribunale". Soluzioni in vista? Vedremo.

Intanto Mazzetti non ci sta e replica alle accuse dei parlamentari targati Pd. "Il Pd locale dovrebbe interrogare se stesso sulle ragioni della grande fuga degli organici assegnati al tribunale di Prato, consumatasi in almeno dieci anni, piuttosto che prendersela scioccamente con il governo in carica da otto mesi – aggiunge Mazzetti –. L’opposizione fa l’opposizione, si sa, scoprendo, solo ora, un problema che esiste da almeno dieci anni. Il governo, tramite il viceministro, ha dato un segnale chiaro per una soluzione condivisa". Mazzetti spiega che "il viceministro Sisto, a differenza di molti predecessori del mondo dell’armocromia, è venuto a Prato, ha ascoltato, ha iniziato a trovare soluzioni, che non sono immediate. Di fronte alle proposte del viceministro c’è stata una chiusura preventiva, preconcetta e polemica", conclude.

L.N.