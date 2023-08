"Tribunale, arretrato da smaltire. Come fare"

"Abbiamo letto che al tribunale di Prato dovrebbero-potrebbero arrivare 44 unità di personale amministrativo, attese da tempo. Naturalmente la quota di 44 unità è quella stabilita dal Ministero e rientra in un piano molto ampio a carattere nazionale che coinvolge 9.700 movimenti di personale fra tribunali. La Cgil pratese ha subito commentato che è ’difficile, una sede non gradita’". Così Roberto Risaliti, membro del Comitato provinciale area pratese e aggiunge: "Al tribunale vi è molto lavoro arretrato che comporterebbe carichi di lavoro molto pesanti e quindi pochi o nessuno sceglie la sede di Prato, come ha avuto modo di dire la Cgil. Molto probabilmente la scelta tiene conto anche di altre caratteristiche come la vicinanza al luogo di residenza, comodità dei trasporti. Fatto sta che la sede pratese è scelta da pochissimi o da nessuno". Il Cpap apporta una sua proposta per "far arrivare al Tribunale, insieme ai 44 previsti, altro personale a tempo determinato per supportare ed aiutare, temporaneamente, i lavoratori stabili a smaltire l’arretrato che, a quanto pare,m sembra moltissimo, dopo di ciò i ’temporanei’ ritornerebbero ai loro compiti precedenti".