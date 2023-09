Tribunale, acque sempre più nere: "Il ministro non ha preso impegni"

Nessun impegno preciso per Prato. Né sul fronte del personale (in difficoltà a causa della scopertura di organico) né sul fronte del cantiere all’esterno del palazzo di giustizia. Peggio di così non poteva andare. A metterlo nero su bianco è il ministero della Giustizia Carlo Nordio che ha risposto all’interrogazione parlamentare presentata dagli esponenti del Pd, Marco Furfaro, Emiliano Fossi e Federico Gianassi. "Una risposta generica che non ci soddisfa – ha detto Furfaro ieri mattina fuori dal tribunale di Prato accompagnato dal segretario provinciale del Pd, Marco Biagioni – Prato non si merita un tribunale così, soprattutto perché questo ha ricadute sull’economia e sul territorio". Furfaro ammette che, nel corso degli anni, le promesse fatte dai vari governi sono state tutte disattese ma "adesso c’è questo governo con due suoi rappresentanti che ad aprile scorso hanno preso impegni precisi. Era stata fissata anche una data, il 7 maggio. Peccato che a quattro mesi di distanza nulla è cambiato", chiosa Furfaro riferendosi alla visita del viceministro Francesco Paolo Sisto e della deputata di FI, Erica Mazzetti.

Nella risposta all’interrogazione parlamentare, Nordio ammette e riconosce i tanti problemi che affliggono il palazzo di giustizia alle prese con una scopertura di organico del 35% (46 unità di personale amministrativo presenti su una pianta organica che ne prevederebbe 72 e sottostimata in partenza rispetto alle reali esigenze del territorio).

"Il ministro ha parlato, in generale, di un piano di assunzioni nazionale senza però citare mai Prato – aggiunge Furfaro – Non c’è, dunque, nessun impegno per questo tribunale".

Nulla sul fronte del personale amministrativo – neppure al giudice di pace (quattro amministrativi al lavoro sui 15 previsti di cui uno andrà in pensione in autunno) rimasto senza ufficio decreti ingiuntivi da un anno – e nulla per quanto riguarda il cantiere aperto 4 anni fa per rifare l’ingresso del palazzo. "Non sono state presentate date o impegni ma solo una relazione in cui si spiega che i costi sono destinati a lievitare", spiega ancora Furfaro che aggiunge: "presenteremo in parlamento un ordine del giorno per impegnare il governo a redigere un piano di assunzioni per Prato. Chiederemo l’appoggio di tutti, compresi i parlamentari eletti con il centrodestra. Vedremo se staranno dalla parte della città".

