Trenta gradi anche a mezzanotte Sarà un’altra settimana bollente

Inutile girarci intorno: bisogna solo resistere perché siamo alle prese con i giorni più caldi dell’estate. Un picco, in realtà, che si sperava di poter evitare dopo l’ondata di calore di luglio e che invece è il peggiore come temperature e disagio fisico. Nella giornata di ieri in città la colonnina di mercurio è arrivata a 38 gradi a metà pomeriggio, circa 8 gradi sopra la media climatica del periodo.

Quel che è peggio è che il picco delle temperature non è stato ancora raggiunto: oggi le massime arriveranno a sfiorare i 40 gradi, mentre i valori più alti in assoluto dovrebbero essere toccati domani. Mercoledì, infatti, nella pianura tra Pistoia, Prato e Firenze si raggiungeranno diffusamente i 40 gradi, con punte massime fino a 42, ben 12 gradi oltre le medie climatiche di fine agosto.

Un clima che sarebbe considerato caldo estremo anche in alcuni paesi africani, come Egitto o Senegal. A Il Cairo la temperatura massima media di fine agosto è di 34 gradi, mentre a Touba (nell’entroterra senegalese) si arriva in media a 33 gradi in questo periodo. Magra consolazione sarà rappresentata dal vento, che risulterà piuttosto "attivo" anche nei prossimi giorni. Spirerà da nord e renderà il clima piuttosto secco, allontanando lo spettro dell’afa.

Ci sarà però un rovescio della medaglia tutt’altro che gradevole: il vento soffierà anche nel corso della notte, rendendo lento e incostante il calo naturale delle temperature anche dopo il tramonto. I risultati saranno, almeno fino a mercoledì, temperature attorno ai 30 gradi in pianura anche verso mezzanotte, con buona pace di chi sperava in un po’ di refrigerio notturno. Adesso la domanda nella testa di tutti è la seguente: "Quanto durerà ancora?". Il picco del caldo verrà raggiunto probabilmente domani pomeriggio, ma l’emergenza-calore sarà tutt’altro che finita. Giovedì e venerdì, infatti, le temperature in città rimarranno stabilmente attorno ai 38-40 gradi durante il giorno, quindi vicine al picco di domani. Non solo: la ventilazione settentrionale che spirerà fino a mercoledì sarà via via sostituita da un debole vento occidentale che andrà ad aumentare l’umidità dell’aria. Di conseguenza, aumenteranno anche l’afa e il disagio per le persone. Resta forndamentale dunque non esporsi al caldo nelle ore centrali della giornata, una raccomandazione che vale in particolare per le persone fragili, i bambini e gli anziani.

Per un vero ricambio dell’aria occorrerà aspettare il fine settimana, tra le giornate di sabato e domenica. Le previsioni a medio termine iniziano ad inquadrare la possibilità di piogge e temporali proprio a partire da quei giorni. Non sarà, comunque, la fine dell’estate: il corposo calo termico porterà semplicemente le temperature in media col periodo. La lunga fase di caldo asfissiante, però, potrebbe a quel punto considerarsi davvero conclusa.

Francesco Storai