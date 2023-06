L’eterna attesa dei pendolari: treni sospesi e bus in ritardo. "Un’odissea andare al mare"

Prato, 26 giugno 2023 – È semplicemente assurda la situazione del traffico ferroviario del nostro paese, prima che la stagione turistica esploda. Alle 13.58 di venerdì 16 giugno, ho preso il treno da Rimini per Firenze, con due fermate previste: Bologna centrale e Prato.

Causa alluvione di maggio, molte linee sono purtroppo inagibili da settimane. Arrivati a Bologna ci invitano a salire su un bus per Prato per problemi di viabilità ferroviaria - il cambio di mezzo è avvenuto senza preavviso al momento della vendita del biglietto a Rimini -. A Prato il bus sarebbe dovuto arrivare alle 17.55, in tempo per la coincidenza per Firenze delle 18.01. Arrivati a Prato alle 18.08 il treno non era più disponibile.

L’unico convoglio per Santa Maria Novella, previsto alle 18.30, aveva 45 minuti in ritardo. In stazione giustificano con "guasto tecnico".

Alcune riflessioni sono d’obbligo: la mia prima considerazione da ex-guida e accompagnatrice turistica, oltre che da cittadina italiana è con che coraggio si pensa di affrontare una stagione turistica che dovrebbe aiutare a ripartire e soprattutto con quale integrità e coerenza professionale si pensa di iniziare un nuovo progetto infrastrutturale come il ponte sullo stretto se le infrastrutture già esistente non sono all’altezza di un paese moderno?

Lara Borzicchi, pendolare arrabbiata