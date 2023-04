Treni, oggi il vero test per tutti i pendolari Dopo l’incidente ancora disagi per settimane

Primo vero test sui binari dopo il disastro di giovedì notte allo snodo di Castello, dove un vagone merci ha gravemente danneggiato le infrastrutture della rete ferroviaria. Trenitalia ha annunciato nei giorni scorsi che serviranno settimane per tornare alla normalità, ma ha anche annunciato che nei giorni festivi, fino al completo ripristino della linea Firenze-Prato, la circolazione sarà garantita al cento per cento e in quelli feriali quasi. Cosa significa esattamente? Che i pendolari, in base alle rassicurazioni della società, oggi avranno a disposizione tutti i treni decisivi per garantire gli spostamenti per scuola e lavoro. In teoria dovrebbero esserci soltanto una manciata di cancellazioni, mentre una ventina di treni dovrebbero subire modifiche e saltare alcune fermate lungo il percorso, ma comunque garantire il collegamento fra Prato e Firenze. Sulla carta sembra un sistema in grado di reggere il flusso quotidiano dei pendolari, ma soltanto oggi, con la piena ripresa dell’attività lavorativa e scolastica, si potrà scoprire se è davvero così.

Certamente, e c’è da sperarlo, non si rivedranno le scene di giovedì mattina, quando centinaia di pendolari e turisti appiedati dai treni si sono riversati nel piazzale della stazione per prendere gli autobus sostitutivi e raggiungere così Firenze, mai così lontana come una settimana fa.

re.po.