Treni, oggi 12 corse straordinarie

Ferrovie Italiane va in aiuto alla Val di Bisenzio e sospende le lavorazioni programmate su questo tratto di linea che impedivano la circolazione dei treni. Per garantire i collegamenti oggi saranno effettuati durante il corso della giornata 12 corse straordinarie tra Prato e Vernio. Sono previsti i seguenti treni straordinari: regionale da Prato centrale a Vernio in partenza alle 4.10 con fermata intermedia di Vaiano, regionale da Vernio a Prato centrale in partenza alle 5.10 con fermata intermedia di Vaiano; Prato - Vernio in partenza alle 6.10 con fermata intermedia di Vaiano; Vernio-Prato in partenza alle 7.10 con fermata intermedia di Vaiano; Prato– Vernio in partenza alle 8.10 con fermata intermedia di Vaiano; Vernio – Prato in partenza alle 9.10 con fermata intermedia di Vaiano; Prato – Vernio in partenza alle 10.10 con fermata a Vaiano; Vernio – Prato in partenza alle 11.10 con fermata a Vaiano; Prato c.le – Vernio alle 12.10 con fermata intermedia di Vaiano; Vernio – Prato alle 13.10 con fermata intermedia di Vaiano; Prato – Vernio alle 14.10 con fermata a Vaiano; Vernio – Prato in partenza alle 15.10 con fermata a Vaiano.

Trasporto pubblico locale: la linea 214 è momentaneamente limitata, collegando Prato alla zona della Cartaia e collegando Vernio alla zona del L’Isola.