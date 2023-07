Trekking, arte, musica a Valbisenzio: I fratelli Pecci al Ferri

Spettacoli, musica, arte, escursioni e incontri sui ricordi del passato allieteranno l’ultimo fine settimana di luglio in Val di Bisenzio. Il fine settimana si apre venerdì con "È andata così", lo spettacolo musicale al parco Ferri di Vaiano alle 21.30. Sul palco Nicola e Federico Pecci, protagonisti e autori di uno spettacolo teatral-musicale promosso dal Comune di Vaiano, che racconta la storia dei due fratelli. Musica anche a Montepiano, sabato dalle 19: al parco del Poggetto si alterneranno quattro rock band (Speed Stroke, Hogans Alley, The Smaze e The Friendly Robot Company). Dalle 17 stand e street food e al termine delle esibizioni dal vivo, dj set alternativo per ballare sulle note dei successi più scatenati del panorama rock e metal. Si aprirà sulle note la due giorni di Luciana, dove Comune e pro loco organizzano una Festa paesana. Serata di baldoria, il sabato, con musica dal vivo e cibo, mentre domenica alle 21 si terrà "Luciana Spoon River - atto secondo" con Annalisa Marchi del Cdse, in un incontro su "storie di vita tratte da documenti d’archivio e fonte orale, con la partecipazione dell’attrice Stefania Stefanin". Un tuffo nella tradizione anche per le cinque escursioni guidate a partecipazione gratuita di domenica, che partiranno da luoghi diversi per approdare a Cascina di Spedaletto, dove diverse associazioni hanno organizzato la rievocazione della storica Festa di Sant’Anna (per info e prenotazioni [email protected]). Tre mostre poi, completano il calendario di iniziative.

Una a Cavarzano dove si chiuderà l’allestimento della mostra di pittura collettiva, curata da Alessandro Ovattoni. Poi "Geoffrey Humphries, i sensi del colore, l’esposizione che sarà inaugurata sabato, sia a San Quirico, all’oratorio di San Niccolò, che a Montepiano, nella sala della Misericordia. Sempre a Vernio, nella sala delle Capriate dell’ex Meucci, sarà possibile visitare l’installazione artistica "La notte stellata" un omaggio al celebre quadro di Van Gogh.