Trekking al tramonto fino a Cerbaia

Trekking al tramonto fino alla Rocca di Cerbaia. Sabato si terrà questo suggestivo evento: alle 17.30, l’escursione per i camminatori guidata dal ponte di Cerbaia fino alla Rocca con Legambiente. Alle 19 le esperte della Fondazione Cdse racconteranno la storia di Rocca Cerbaia – che si trova in localita Carmignanello, a Cantagallo) tra arte e misteri, prenotazioni su www.visitvalbisenzio.it. La giornata si chiude alle 20 con un concerto tra le mura dell’antico mastio, luogo di tesori, faide e violenze, di storia e di leggende. Il concerto è gratuito e non serve la prenotazione ma solo una coperta da distendere sull’erba, con cena a sacco in autonomia. "Magia e leggenda concorrono al fascino della Rocca Cerbaia, da secoli a guardia della Val di Bisenzio, oggi una delle emergenze medievali che caratterizzano il Cammino - sottolinea l’assessore al turismo di Cantagallo, Maila Grazzini – In più avremo anche il tramonto per aggiungere fascino all’appuntamento".

L’iniziativa rientra nel cartellone estivo "Alla scoperta della Via delle Rocche" con gli eventi promossi da cinque Comuni del territorio - Cantagallo, Vernio, Vaiano, Montemurlo e Prato - con la Fondazione Cdse. La via delle Rocche ha una lunghezza totale di 40 km circa con un dislivello di 2000 metri circa, di media difficoltà e ripercorre gli antichi sentieri medievali di mezza costa che si snodavano dall’area pistoiese al passo di Montepiano, in un percorso affascinante ancora caratterizzato da pievi, badie, piccoli borghi arroccati e da un’accoglienza diffusa. La Via delle Rocche unisce la Rocca di Montemurlo, Torre Melagrana in Calvana, la Rocca di Cerbaia e la Rocca di Vernio.