Tre sole sedi in tutta Italia, allievi in crescita

È dall’ottobre 2021 che il Politeama ospita una delle tre sedi della prima scuola di teatro musicale in Italia riconosciuta come istituzione Afam (alta formazione artistica, musicale e coreutica) dal ministero dell’Università e della Ricerca, insieme al Teatro degli Arcimboldi di Milano e al Teatro Coccia di Novara. Fra le tre sedi di Stm in Italia, nell’ultimo anno quella di Prato ha visto crescere soprattutto l’interesse fra gli adolescenti per la formazione del teatro musicale con il 50 per cento di iscrizioni in più al corso estate rispetto all’anno passato. Una partnership preziosa quella con la Scuola del Teatro Musicale, perché si sposa con la vocazione storica del teatro per la formazione dei giovani, con uno sguardo attento alle nuove generazioni che passa anche dal cartellone Politeama Educational: la nuova stagione del teatro ragazzi sarà presentata a metà settembre. Info: www.politeamapratese.it

E a proposito di Politeama c’è da ricordare che la biglietteria del teatro sarà chiusa per ferie dal 31 luglio al 28 agosto compresi. Dal 29 agosto tornerà il consueto orario da martedì a sabato (dalle 10.30 alle 12.30, dalle 16 alle 19). Una novità di quest’anno è l’offerta di tre tipologie di abbonamentoi. La formula principale Gran Teatro comprende dieci spettacoli (Tre uomini e una culla, Le nostre anime di notte, Testimone d’accusa, Perfetti sconosciuti, 1984, Hotel Paradiso, Oliva Denaro, Amanti, Quasi amici, Il calamaro gigante) con uno spettacolo a scelta in omaggio fra Ballade e Le donne di Malamore. Previste altre due tipologie di mini – abbonamenti a cinque spettacoli, denominate Mosaico. Nella foto: la presidente Beatrice Magnolfi