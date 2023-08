Tre novità attesissime sul grande schermo Oppenheimer, I peggiori giorni e La bella estete

Al cinema Eden tre novità attesissime. Sul grande schermo "Oppenheimer" di Cristopher Nolan, con un bravissimo Cillian Murphy nel ruolo del padre della bomba atomica. Grande successo Usa che ha conteso il box office a "Barbie" (ore 17 e 21). C’è poi "I peggiori giorni", sequel de "I migliori giorni" uscito lo scorso inverno. Stessi registi, Massimiliano Bruno e Edoardo Leo, a dirigere in bel cast con Anna Foglietta, Renato Carpentieri, Fabrizio Bentivoglio, Claudia Pandolfi, Rocco Papaleo e tanti altri (ore 17 e 21). Infine "La bella estate", adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Cesare Pavese. La regista Laura Luchetti ha scelto Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel per uno dei ruoli più importanti (anche in questo caso ore 17 e 21).