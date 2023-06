Tre notti da gustare al Castello Specialità del territorio e solidarietà Con Eat Prato e La Toscana in Bocca

Le migliori specialità enogastronomiche del territorio proposte mediante percorsi di degustazione, in un contesto magico: è la formula di "Eat Prato e La Toscana in Bocca – Alla corte dell’Imperatore", l’evento organizzato da Confcommercio in programma al Castello dell’Imperatore nelle serate del 7, 8 e 9 giugno. L’appuntamento – un’edizione zero – che vede dialogare le due manifestazioni per la prima volta, coinvolgerà chef, pasticceri e bartender delle province di Prato e Pistoia. La prima serata, quella di domani, sarà inoltre dedicata a una raccolta fondi in favore della Fondazione Ant. Valorizzare le eccellenze locali, dunque, mediante un format che prevede degustazioni e talk tematici.

Quello di domani sarà l’opening. Dalle 20 inizierà una serata di gala, riservata ad operatori economici, stakeholder ed a chiunque abbia interesse a partecipare (contributo minimo di 50 euro, prenotazioni fino ad esaurimento posti al numero 335 5775485). L’intero ricavato verrà devoluto alla Fondazione Ant Italia Onlus. Sarà possibile degustare una proposta enogastronomica poliedrica, composta grazie all’offerta di 9 ristoratori, 3 pasticcerie e 2 cocktail bar. La serata sarà condotta da Simone Gai e Roberta Catarzi e impreziosita dal gruppo Miles Ties - live jazz, composto da Marco Guerra (pianoforte), Giulio Della Pietra (contrabbasso, basso), Stefano Pulzelli (batteria) e Davide Zannoni (tromba). Il repertorio spazia dallo swing anni Trenta di Duke Ellington fino alla musica di John Coltrane.

L’8 e il 9 giugno l’evento proseguirà (con orario 19 – 24) ad ingresso libero, con la possibilità di intraprendere i percorsi di degustazione desiderati tramite l’acquisto di "gettoni Bocca". La serata di giovedì sarà impreziosita dal talk (alle 20.45) dei 2Men1Kitchen, duo da centinaia di migliaia di follower sui social, formato da Alessandro e Niccolò, professionisti del settore enogastronomico e della comunicazione digital. Dalle 22 spazio al dj set di Dj Pravda in Balkan Grill: sonorità balcaniche affiancano il lavoro di uno chef, per un viaggio atraverso i sapori del Mediterraneo, passando dal vecchio continente fino alle porte dell’Oriente. Venerdì sera il talk (sempre alle 20.45) sarà affidato a Guido Mori, fondatore e proprietario dell’Università della Cucina Italiana, nonché docente per gli atenei di Unifi, Ca’ Foscari, Iulm. Anche per lui un seguito importante sui social e la volontà di trasmettere un modo di fare cucina che sfida i paradigmi noti, pur rispettando la tradizione. Dalle 22 l’esibizione de "Il conciorto", spettacolo comico e musicale che coniuga natura e tecnologia. Il format è surreale e coinvolgente: Biagio Biagini e Gian Luigi Carlone suonano le verdure attraverso una scheda elettrica, che consente di sentire la voce della natura mediante il contatto della mano.