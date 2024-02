Tre mesi dall’alluvione. Iniziata la rimozione delle carcasse d’auto. Ma la città rimane ferita

È iniziata la rimozione delle carcasse di auto dal Bisenzio. A tre mesi di distanza dall’alluvione che ha stravolto la provincia e causato quattro vittime, sono ancora evidenti in città i segni lasciati dall’ondata di piena. Sono tutt’ora in corso gli interventi di somma urgenza lungo il Bisenzio duramente colpito dal maltempo: gli operai inviati dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno sono impegnati nel tratto che va dal ponte Datini a risalire il corso verso Vernio per la rimozione e pulizia del fiume dai residui vegetali, dai tronchi di albero, masserizie ma soprattutto dalle carcasse che la notte del 2 novembre, furono trascinate per chilometri dalla furia dell’acqua. Ancora oggi, tre mesi dopo quella terribile notte, almeno dodici veicoli sono riversi sulle sponde del Bisenzio: ammassi di lamiera mista a fango che adesso potranno finalmente essere rimosse. Il Comune ha affidato l’incarico agli addetti del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno che già sono a lavoro lungo le sponde. Almeno una dozzina i veicoli individuati dai vigili del fuoco. Già otto carcasse sono state recuperate e portate come da indicazioni dell’amministrazione comunale, in via Lille nella zona di Paperino. Qui i veicoli verranno censiti e poi attraverso la polizia municipale saranno contattati i proprietari per lo smaltimento. Un lavoro per il quale sono stati stanziati ulteriori 150mila euro. Restano tutt’ora interdetti al pubblico diversi tratti di pista ciclabile: "Il Consorzio si sta adoperando al massimo e cercherà di liberare a breve le sponde destra e sinistra del fiume nella zona di Ponte Datini così da restituire la zona ai cittadini", dicono dalla società.

Il lavoro di pulizia è manuale e lungo, le previsioni per restituire al Bisenzio il suo corso completamente libero da Prato fino alla vallata, guardano a Pasqua.

L’alluvione non ha causato danni soltanto ai corsi d’acqua (interventi in corso anche sul torrente Furba per argini crollati) ma anche al cimitero di Chiesanuova gravemente danneggiato: la parte seminterrata è attualmente inaccessibile, i danni stimati superano i 700mila euro e ad oggi non c’è una data indicata di fine cantieri e quindi per la completa riapertura.

Silvia Bini