Tre locali uniti per l’emergenza. Domani sera

Una serata di beneficenza per raccogliere fondi in favore delle famiglie alluvionate di Prato. L’hanno organizzata domani dalle 18.30 alle 20 tre attività commerciali di via Ferrucci: Wine Code (nei cui spazi al civico 89A si terrà l’iniziativa), Dream Gluten Free e Pizzeria Amalfi, che prepareranno una degustazione di ostriche e bollicine. Il costo della serata è di 18 euro a persona e l’intero ricavato sarà devoluto al Comitato Città di Prato pro Emergenze onlus, che sta raccogliendo fondi per le famiglie che hanno subìto ingentissimi danni a causa dell’alluvione. "La serata era già stata programmata e comunicata alla nostra clientela – spiegano Emanuele Regoli di Wine Code, Gaetano Petrosino di Pizzeria Amalfi e Samuele Renzi di Dream Gluten Free -, ma chiaramente dopo l’alluvione che ha colpito centinaia e centinaia di famiglie pratesi non ritenevamo più opportuno organizzarla. Poi però abbiamo capito che poteva essere un’ottima occasione per dimostrare la nostra vicinanza a chi in questi giorni sta vivendo momenti difficili e sfruttare questo momento conviviale per raccogliere fondi per chi ha subìto gravi danni dall’alluvione. Da qui la decisione di confermare l’iniziatuva e darle una duplice valenza: un momento di spensieratezza dopo la preoccupazione di questi giorni e una finalità benefica per chi è in difficoltà. In questi giorni in tutte e tre le attività di via Ferrucci sono state posizionate anche delle cassette per raccogliere fondi per le famiglie alluvionate, così da potere aumentare la cifra da donare al Comitato pro Emergenze. "Alla serata inviteremo anche i rappresentanti delle istituzioni – concludono i tre esercenti di via Ferrucci -, così da comunicare loro anche di persona la nostra disponibilità a dare una mano per qualsiasi necessità dovesse presentarsi nei prossimi giorni e settimane". Consigliata la prenotazione. Per info: 0574075509 oppure 3757414650.