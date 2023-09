Tre indagati per il bambino morto a Montemurlo. Lunedì il funerale

Prato, 8 settembre 2023 - Ci sono tre indagati per la morte del piccolo Lorenzo, il bimbo di un anno e mezzo rimasto schiacciato da una pila di pannelli in cartongesso la sera di sabato 2 settembre nella sua casa di via Rubicone a Montemurlo.

La Procura ha iscritto nel registro degli indagati i genitori del bambino e il manovale, un cartongessista, che avrebbe dovuto montare i pannelli. Si tratta di un “atto dovuto“, spiegano gli inquirenti, per fare accertamenti sulla dinamica del tragico incidente. L’iscrizione è necessaria per poter far partecipare tutti, tramite i propri consulenti, agli accertamenti irripetibili, come l’autopsia. L’iscrizione per omicidio colposo è, al momento, una “formalità“.

L’esigenza di aprire il fascicolo serve a stabilire se la tragedia, costata la vita al bambino, può essere intesa come “incidente su un luogo di lavoro“.

I genitori avevano incaricato il cartongessista di montare i pannelli nella stanza dei bambini. Una circostanza che equipara la camera a un cantiere anche in assenza di una Scia o una dichiarazione di inizio lavori.

Sono state rispettate tutte le norme sulla sicurezza? Chi ha messo quei pannelli in posizione verticale e non a terra? La mamma era stata avvertita dal tecnico di non entrare in quella stanza perché potenzialmente pericolosa visti i materiali stoccati? I tre sono indagati a titolo diverso: la mamma perché unica presente al momento dell’incidente, il manovale in quanto persona che avrebbe stoccato i pannelli, il padre in quanto avrebbe scelto di affidare i lavori a tecnico che non aveva i requisiti, ossia una ditta formale. E’ possibile che gli accertamenti degli ispettori dell’Asl non portino, comunque, a individuare responsabili per la morte del piccolo. Si tratta di uno scrupolo.

Intanto è stata eseguita l’autopsia sul corpo del piccolo e la salma è stata restituita alla famiglia.

"Non abbiamo nominato consulenti tecnici di parte perché allo stato non è stato ritenuto necessario. Sulle cause della morte c'è poco da accertare, sono chiare", ha detto l'avvocato Federico Febbo che assiste i genitori insieme a Costanza Malerba.

Il funerale si terrà lunedì alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore a Montemurlo.