Tre giorni fra gusto e divertimento Il ricavato per la Misericordia

Torna a Iolo la quindicesima edizione della Festa del Volontariato. Tre giorni, dal 1 al 3 settembre, organizzati dalla locale confraternita della Misericordia in collaborazione con l’Oratorio di San Pietro a Iolo e l’associazione culturale "Il villaggio" che si occuperà del service e dell’organizzazione degli spettacoli serali. Anche per quest’anno i volontari della confraternita hanno organizzato tre giorni dedicati al gusto, al divertimento e alla sensibilizzazione dei cittadini verso la realtà associativa della Misericordia.

Tutti i tre giorni di festa si svolgeranno nella piazza della Pieve di S. Piero, in via Guazzalotri. Si comincia venerdì primo settembre con la Sagra del Cinghiale, mentre sabato il piatto forte sarà paella e sangria. Domenica il gran finale con la serata "A tutta Griglia", specialità della serata carne alla griglia.

Per tutte le cene è obbligatoria la prenotazione al numero 353 4186899, servizio attivo negli orari 10-12, 17-19. Tutte le sere non mancheranno panini e crepes e, sempre su prenotazione, sarà aperta anche la pizzeria. Per i più giovani, ma non solo, dalle 19 alle 20.30, sempre in piazza della Pieve, si potrà gustare l’"AperiMise".

Non mancherà la musica dal vivo. Il primo settembre si esibirà il gruppo "Via Vai", il giorno dopo il duo "Simona e Massimo" e infine il gruppo dei "Sine qua non". Novità di quest’anno, sempre il primo settembre, si svolgerà la terza edizione della camminata "Tra Argini, Ponti e Viottole del Coderino" con partenza alle 19.30 da piazza della Pieve. Al termine della camminata è previsto il "Pasta Party" per tutti.

Durante le tre serate della festa sarà possibile avvicinarsi al mondo del volontariato in Misericordia. In piazza, infatti, saranno presenti due stand, dove i confratelli e le consorelle illustreranno il mondo del volontariato in Misericordia e tutti i servizi che la confraternita offre ai cittadini. Il ricavato delle tre serate andrà a sostegno delle numerose attività svolte dall’associazione nel corso di tutto l’anno.

Tre serate, insomma, per sostenere la Misericordia stando in compagnia e divertendosi. Per informazioni è possibile contattare lo 0574-620878; oppure consularei seguenti canali social: [email protected]; Facebook: Confraternita della Misericordia di Iolo, Instagram: Misericordia di Iolo.

Monica Bianconi