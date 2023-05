Tre chili di droga dentro casa Di nuovo preso

Era già stato arrestato quattro volte, sempre per spaccio. L’ultima due mesi fa, ad aprile, quando era stato trovato in possesso di un discreto quantitativo di droga. E l’altra sera è stato fermato in strada per l’ennesima volta: la polizia gli ha trovato in tasca alcune bustine di droga che doveva consegnare e così ha deciso di eseguire una perquisizione nella sua abitazione trovando quasi tre chili di stupefacente. A finire di nuovo in manette è stato un cinese di 34 anni. Durante la perquisizione in casa gli agenti hanno trovato due chili e mezzo di ketamina, tre etti di metamfetamina e circa mezzo etto di marijuana. La droga era stata nascosta. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso, il cinese era già stato arrestato nel 2013, nel 2016 e 2020 con le stesse accuse. Poi era stato fermato nell’aprile scorso ed era finito di nuovo in manette. Nel 2016 era stato condannato in via definitiva sempre per reati legati agli stupefacenti. Aveva avuto anche una denuncia per false attestazioni sulle sue generalità. L’uomo infatti aveva almeno altri tre alias. La quantità di droga rinvenuta (tutta sequestrata) fa pensare che il cinese fosse coinvolto in un giro di spaccio di alti livelli.