Tre casi in tre mesi: cosa non va

Le notifiche fantasma sollevano malumore. Il terzo caso riportato da La Nazione in appena tre mesi apre un fronte: quello del mancato recapito degli atti giudiziari come appunto le multe. Un problema a quanto pare molto più comune di quanto si pensi, che non trova soluzione nel caso in cui la multa debba essere notificata per posta. Il problema nasce nel momento in cui non è possibile consegnare l’atto che contiene la multa perché non c’è nessuno in casa. Il postino lascia un avviso di giacenza. Sta proprio qui il dramma: i tre cittadini che ci hanno segnalato il loro caso, con multe di pochi euro diventate veri salassi, dicono di non aver mai ricevuto l’avviso di giacenza tanto da ritrovarsi per una multa di 42 euro a pagarne oltre 300, da 178 a 630 e da 200 a 600 euro. Un salasso. La notifica si perfeziona per legge al decimo giorno di giacenza e quindi trascorsi i termini di 60 giorni la sanzione diventa, come previsto dal Codice della strada, la metà del massimo.

Il problema sta nelle regole di consegna: la notifica di un atto non richiede la firma del destinatario, ma solo quella del notificatore che attesta l’avvenuta consegna dell’avviso. Se però qualcosa va storto a rimetterci è il cittadino. Non andrebbe rivisto il meccanismo?