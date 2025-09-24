Tre bei giorni con "Arte e lavoro". Mostre, mercato e spazio ai giovani

Montemurlo saluta l’arrivo dell’autunno con la 25esima edizione di ’Montemurlo arte, lavoro e sport’, in programma da venerdì a domenica 28 settembre. La manifestazione promossa dal Comune e dalla Pro Loco, in collaborazione con il Gruppo storico, la Fondazione Cdse, il Cgfs e il liceo Brunelleschi, propone un lungo fine settimana ricco di iniziative. "Una manifestazione che dà valore a tutte le realtà del territorio e richiama tante persone", dice il sindaco Calamai.

Si parte venerdì con la sfilata di moda degli studenti del liceo Brunelleschi, in piazza della Repubblica davanti al municipio (in caso di maltempo Sala Banti). La collezione, nata dall’indirizzo ’Design della moda’, trae ispirazione dal mito del Giardino dell’Eden e dai quattro elementi naturali, con circa 70 creazioni realizzate dalle classi quarte e quinte.

Sabato, al teatro Sala Banti, il convegno "Il valore del segno moneta, arte e memoria a Montemurlo" esplorerà storia, arte e identità attraverso le monete. Interverranno Francesco Bernocchi, esperto numismatico, ed Edoardo Puccetti, del Museo della Zecca di Lucca. A seguire, nella galleria della Sala Banti, sarà inaugurata la mostra "Radici creative. Disegnare la storia", con gli elaborati degli studenti realizzati per la moneta commemorativa di Cosimo I e Giorgio Vasari e i bozzetti del Palio di Giochi d’altri tempi.

Domenica torna la grande festa per le strade con ’Novecento’, mostra mercato di artigianato, prodotti tipici e antiquariato, dalle 9 alle 19 tra piazza della Repubblica, piazza della Libertà, piazza Donatori del sangue e nuovo parco urbano. La giornata prevede la Sagra del cencio, mostra di auto d’epoca e moderne, esibizioni sportive delle associazioni locali, la camminata Cammigiorno Tricolore alle 10 e spettacoli di danza e ginnastica ritmica nel pomeriggio. Alcuni negozi resteranno aperti per tutta la giornata.