Tre anni nel Prato tra C1 e C2

Le ultime iniziative in città organizzate a sostegno della onlus per Stefano Turchi risalgono sia all’estate 2022 che a quella 2021. Nel primo caso il pretesto è stata la presentazione del libro di Alessandro Tatti "Volevo giocare a calcio", il cui ricavato è andato a fine benefico. Fra i presenti c’erano il sindaco Matteo Biffoni e il presidente del Prato Calcio Stefano Commini, oltre a tanti ex compagni di squadra. Nel 2021 ci fu invece una cena in cui tanti ex compagni di Turchi lo omaggiarono. Un appuntamento nel quale lo stesso Turchi ricordò il legame profondo che lo unisce alla città. "Ogni anno che passa è sempre più difficile ringraziare questi ragazzi che organizzano iniziative così speciali – commentò durante la serata Turchi –. Ho dei ricordi incredibili che mi legano a questa città. Io sono cresciuto a Prato, devo tutto al Prato e quel poco che ho fatto lo devo ai biancazzurri. E quei pochi gol che ho fatto li ho segnati a Prato".

Turchi ha giocato tre stagioni nel Prato tra la fine degli anni ’80 e la metà degli anni ’90, in particolare il campionato di C1 nel 1987’88, quello di C2 nel 1990’91 e di nuovo la C1 nel 1994’95.