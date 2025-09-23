Trasporto scolastico e lavori: ecco cosa cambia

Trasporto scolastico, a Carmignano ci sono i percorsi provvisori fino a fine lavori su via Vergheretana dove è in corso il grande cantiere di Publiacqua per la realizzazione della nuova fognatura e sino alla conclusione dell’intervento la strada non verrà riaperta. Gli alunni della scuola dell’Infanzia "Ida Baccini", ad esempio, sono stati momentaneamente spostati alla scuola elementare "Buricchi" a Carmignano. Il servizio di trasporto scolastico per tutti i bambini del Comune, prevede quindi dei giri provvisori, fino alla fine dei lavori. Il giro 1 comprende: residenti nelle frazioni di Artimino, Poggio alla Malva e Comeana; il giro 2 interessa: residenti a Seano e nella frazione di Colle (località via Isola, parte di via Brunella e parte di via Baccheretana); il giro 3 riguarda i residenti nelle frazioni di Santa Cristina a Mezzana, Carmignano e La Serra. Infine, il giro 4 è per i residenti nella frazione di Bacchereto (e località Via Baccheretana zona Seano). Per le iscrizioni al trasporto scolastico i genitori devono rivolgersi all’ufficio scuola del Comune in piazza Matteotti, telefono 055.8750240 - 213 - 212 – 248. Sempre in tema di scuola, per tutti gli studenti c’è tempo sino al 3 ottobre per partecipare al bando della Regione "Libri Gratis", misura per sostenere l’accesso dei giovani all’istruzione secondaria di primo e secondo grado attraverso un contributo all’acquisto della dotazione libraria necessaria per l’anno scolastico 2025-2026. Info su: www.regione.toscana.it/-/librigratis dal genitore.