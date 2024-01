"Trasporto pubblico, il Pd ha fallito. E la circolazione è stata distrutta"

Il 2024 per Prato significa elezioni amministrative. E di conseguenza anche bilanci di fine legislatura. A tracciare uno spaccato dell’ultimo quinquennio è il consigliere comunale e provinciale FdI, Tommaso Cocci, fra i possibili candidati a sindaco del centrodestra con Giorgio Silli (che ha detto no più volte), Rita Pieri (FI) e Gianni Cenni (FdI).

Il nuovo anno si è aperto con tanti nodi infrastrutturali da risolvere per la città. Quale giudizio sul lavoro delle maggioranze di centrosinistra in Comune e Provincia?

"L’emblema del loro operato è il trasporto pubblico locale su gomma. Assieme alla Regione hanno portato la gestione fuori Toscana, per poi garantire un servizio peggiore in un settore strategico per lavoratori, cittadini e turisti. Noi già dal 2020 avevamo denunciato questo pericolo e loro in tutta risposta minacciarono di querelarci. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Questo però è solo un esempio".

A cos’altro si riferisce?

"Sul sottopasso del Soccorso abbiamo solo ottenuto una valutazione di impatto ambientale positiva con prescrizioni. Ma nel frattempo i costi sono quasi raddoppiati. Senza dimenticare una viabilità cittadina distrutta fra marciapiedoni, strozzature e ciclabili in punti dove non c’erano le condizioni per realizzarle. Queste carenze infrastrutturali sono certificate dal fatto che i territori intorno a noi crescono, vedendo l’insediamento di grandi imprese, mentre noi siamo meno attrattivi rispetto al passato. E vogliamo parlare del parco centrale?".

Parliamone...

"Dal 2016 a oggi siamo arrivati solo al passaggio di consegne del terreno dall’Asl al Comune. E ci siamo ritrovati con un’opera da rifinanziare nell’ultimo bilancio utilizzando il tesoretto della multiutility, così da ammodernare il progetto all’attuale stato dell’arte. Poi il centrosinistra si lamenta dei mancati fondi in arrivo dal governo per l’alluvione..."

In effetti il territorio si aspettava di più.

"Intanto ci sono i primi 25 milioni di euro per gli interventi di somma urgenza. Poi ci sono i 100 milioni per chi esporta assicurati da Tajani. Sicuramente arriveranno altri contributi sostanziosi: noi rappresentanti del centrodestra siamo in un dialogo costante con Roma e lavoriamo quotidianamente per ottenere ulteriori risorse".

Lei è in commissione bilancio: quale giudizio sui conti del Comune?

"Al netto dei rilievi critici della Corte dei Conti, il Pd cerca di accontentare tanti piccoli interessi, tutti legittimi per carità, ma così insegue piccoli progetti. Questo impedisce quegli investimenti mirati che potrebbero cambiare il volto della città".

In Provincia invece è stato molto critico sulla gestione delle scuole superiori.

"Per forza. Ci siamo ritrovati in poche settimane con tanti istituti al freddo. E per fortuna è stato un inverno mite. Manca la programmazione. E la 325? Vediamo solo toppe e litigi nel Pd".

Anche sulla multiutility ci sono visioni contrapposte nel centrosinistra.

"L’efficientamento dei servizi è un tema cruciale. Con responsabilità il centrodestra sta sostenendo il progetto nonostante le divisioni e le imbarazzanti schermaglie del centrosinistra".

Lei sembra uno dei papabili candidati sindaco del centrodestra...

"Sono un uomo del centrodestra. Ho lavorato e continuerò a farlo a servizio dei pratesi e della coalizione. I nomi appassionano molto gli addetti ai lavori. L’importante però sono i programmi e arrivare tutti uniti alla vittoria elettorale per cambiare il futuro della città. Il modello di Poggio a Caiano ci può insegnare molto".

Stefano De Biase