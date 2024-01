Trasloco Visitazione, l’ultimo ‘giallo’. La Diocesi: "Pronti a valutare il migliore tra i progetti arrivati"

Il luogo di collocazione provvisoria della Visitazione si saprà dopo il 28 gennaio. C’è un piccolo giallo intorno allo spostamento della pala del Pontormo, ad oggi collocata nella chiesa di San Michele a Carmignano: l’edificio com’è noto dovrà essere sottoposto a lunghi e costosi restauri. La Diocesi di Pistoia fa presente "come siano al momento sempre valido quanto condiviso nell’incontro dello scorso 17 gennaio presso la Soprintendenza di Firenze. Pertanto la decisione sullo spostamento sarà presa, in accordo con la Soprintendenza, solo dopo aver valutato il migliore tra i progetti che perverranno alla Diocesi entro il 28 gennaio". Ieri, si era infatti diffusa la notizia di una decisione a favore del museo del palazzo Pretorio a Prato, poi la Diocesi ha fatto le dovute precisazioni e oltre al Pretorio restano aperte le ipotesi Uffizi e villa medicea di Poggio a Caiano. Il Comune di Poggio, infatti, entro domenica presenterà un progetto al quale sta lavorando da diversi giorni.

Il Comune di Carmignano, nel frattempo, intende farsi parte attiva in un percorso che mira a individuare uno spazio pubblico (con i requisiti richiesti) dove collocare la Visitazione e le opere, in attesa del ritorno in chiesa, a prescindere da quelli che saranno i tempi dei lavori. La giunta, attraverso una delibera, ha dato mandato al sindaco di adoperarsi per arrivare alla stipula di un protocollo/convenzione con tutte le parti in causa.

Il Comune mette a disposizione della Diocesi di Pistoia due luoghi di proprietà, rendendosi fin da ora disponibile ad apportarvi gli accorgimenti necessari a creare un ambiente adatto ad ospitare tutte le opere: uno è lo Spazio Moretti Schema Polis, che fronteggia la chiesa dedicata a San Michele e San Francesco e sarà dotato di una rampa per consentirne l’accesso ai disabili e l’altro è il già noto Centro didattico ed espositivo di Artimino che sarà completato entro l’anno.

"Il Comune – sottolinea il sindaco Edoardo Prestanti - si attiverà con la Soprintendenza, per concordare un sopralluogo preventivo al fine di valutare i due ambienti. La Visitazione è sicuramente l’immagine che probabilmente meglio rappresenta l’anima di Carmignano e pensare il nostro territorio e la comunità senza la Visitazione rappresenta una profonda ferita. Per questo motivo chiediamo di organizzare, con accordo su costi e modalità da rimandare ad un accordo successivo fra le parti, un percorso di valorizzazione turistica che abbia come "filo rosso" i luoghi del Pontormo". Il Comune ha già in mente diverse proposte per far conoscere questi luoghi e avviare una campagna di raccolta fondi, per il restauro della chiesa.

M. Serena Quercioli