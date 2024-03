Transizione ecologica. L’incontro da Manteco

La transizione ecologica è un tema universale che coinvolge ogni attività pubblica e privata, dalle decisioni politiche più importanti fino ai gesti della vita quotidiana. I Comuni sono parte di questo processo di cambiamento: basta pensare all’efficienza energetica, alla mobilità sostenibile, all’economia circolare, alla pianificazione urbanistica. Ma se teoria e obiettivi sono chiari, più complesso è metterli in pratica: oltre a un indispensabile cambiamento di mentalità sono necessarie idee innovative, condivisioni di punti di vista e strategie.

Proprio per portare un contributo sul fronte della concretezza e delle buone pratiche, Anci Toscana ha organizzato per domani a Montemurlo, l’incontro dal "La transizione ecologica al centro delle politiche locali", per confrontarsi con startup che si stanno impegnando nel settore.

Un’intera giornata all’archivio della storica azienda tessile Manteco, dove si ritroveranno amministratori e aziende in tre panel su tre principali linee di approfondimento: economia circolare e finanza locale; rinaturalizzazione urbana e difesa della biodiversità; decarbonizzazione come risorsa per le filiere agroalimentari. Ad aprire i lavori saranno Giuseppe Forastiero vicesindaco di Montemurlo, Matteo Mantellassi co-Ceo di Manteco spa, Matteo Biffoni presidente Anci Toscana e sindaco di Prato, Leonardo Marras assessore regionale all’economia; a introdurre i panel Roberta Casini delegata all’agricoltura Anci Toscana e sindaca di Lucignano e Sandro Fallani delegato all’ambiente Anci Toscana e sindaco di Scandicci. Tra i relatori, oltre ai sindaci Moreno Botti di Loro Ciuffenna, Edoardo Prestanti di Carmignano, Vito Rizzo di Balestrate (Palermo).