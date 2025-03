Trampolino elastico. I 10 anni della sezione

Dici "Etruria" e tornano subito in mente i volteggi di Jury Chechi, che vi iniziò da bambino una carriera sfolgorante chiusa ad Atene 2004 con il bronzo posandosi "come una foglia che si arrende all’autunno, rivendicando a sé la grazia del volo". Ma c’è un’altra sezione, accanto a quelle della ginnastica ritmica e della ginnastica artistica, che sta dando grandi soddisfazioni al club pratese: si tratta della sezione trampolino elastico diretta da Anatoly Titov e Maria Poddubnaya, che proprio pochi giorni fa ha tagliato i dieci anni di attività. E per l’occasione, il club ha organizzato qualche giorno fa una festa in palestra ricevendo anche la visita del sindaco Ilaria Bugetti, la quale ha incontrato atleti, tecnici e dirigenti complimentandosi per i risultati ottenuti in questo decennio. Piazzamenti di primissimo piano a livello nazionale: in origine fu Chiara Cecchi, capace di arrivare a livello giovanile sino ai vertici nazionali e di gareggiare con profitto anche all’estero in chiave internazionale. Cecchi, oggi ventunenne, è peraltro tornata ad allenarsi con la società presieduta da Grazia Ciarlitto dopo un breve stop ed un periodo a Pescia da ginnasta del Giobri Sport. Ma il futuro è comunque in buone mani: accanto a lei, c’è una generazione intera composta dalle varie e dai vari Viola Giusti, Rebecca Vannucchi, Chloe Mariottini, Maria Chiara Simoni, Aliaksandra Kasabutskaya, Artsiom Kasabutski e Anastasiya Kasabutskaya (tanto per fare qualche esempio) che sta figurando nelle varie competizioni giovanili nazionali e che promette bene. "Siamo felici di aver raggiunto questo traguardo, così come siamo felici del rendimento di tutti i nostri tesserati e le nostre tesserate – hanno fatto sapere la presidente Ciarlitto e la dirigenza - ringraziamo le istruttrici e gli istruttori, i genitori ed i parenti vicini e lontani. Oltre alla sindaca ed al Comune per la visita. Nel corso della festa, con la partecipazione delle sezioni ritmica ed artistica, abbiamo ricordato i successi passati guardando al futuro. Con l’obiettivo di continuare a crescere".

Giovanni Fiorentino