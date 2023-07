Tramonti DiVini, Bellezza e Gusto a Prato con l'iniziativa 'Da Chiostro a Chiostro'

Maristella Carbonin

La bellezza sarà commestibile o non sarà, diceva quel genio baffuto di Dalì. Che scomodiamo per riflettere sulle iniziative che animano questo luglio in città, intrecciando bellezza e gusto, storia e sapori. "Da chiostro a chiostro" stringe fascino ed enogastronomia in un abbraccio che sembra ancora una volta vincente. E all’orizzonte ecco Tramonti DiVini, ad Artimino, per valorizzare le risorse enogastronomiche del territorio assieme alla destinazione turistica. Bellezza e buon cibo, non scopriamo niente di nuovo, sono due carte vincenti di tutto lo Stivale. E anche Prato fa la sua parte, per raccontarsi ai turisti. O, perché no, per regalare un’estate più gustosa a chi resta in città.