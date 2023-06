"Traguardiamo" Gli studenti si raccontano

Quanto coraggio ed emozione nel raccontare i propri sentimenti, la propria identità, le aspirazioni e i desideri per il futuro. Cinquantaquattro tra ragazze e ragazzi dell’istituto Marco Polo, con famiglie d’origine di 14 nazionalità diverse, sono tra i protagonisti del progetto Traguardiamo, promosso nell’ambito di Prato Comunità Educante della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Si sono raccontati in modo creativo, attraverso quattro videoclip, uno spot, un podcast e una serie di messaggi in bottiglia che hanno dedicato agli studenti delle classi quinte delle primarie che si preparano all’avventura della prima media.

Ad accompagnare gli studenti - in un percorso che ha messo al primo posto la loro partecipazione attiva, la capacità di mettersi in gioco e la crescita educativa - sono stati gli operatori della Scuola d’Arte Leonardo, della Cooperativa Alambicchi e delle associazioni Pamat e Cieli Aperti, quest’ultima nel ruolo di capofila.

L’esperienza è stata raccontata dagli stessi ragazzi nel corso di un’iniziativa speciale a cui hanno partecipato i genitori, la dirigente della scuola Maria Grazia Ciambellotti, la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Diana Toccafondi con gli operatori e i volontari che, con grande entusiasmo e disponibilità, hanno lavorato per lunghi mesi con i ragazzi.Quattro le domande a cui i giovani hanno risposto per raccontarsi: come mi sento? (il rapporto con le proprie emozioni), dove sono (l’abitare, le origini), chi sono? (l’identità), chi sarò? (il futuro). Ne è uscita una narrazione personale coraggiosa e di grande interesse che è stata realizzata – con gli operatori della Pamat - attraverso i videoclip, lo spot per sensibilizzare sul problema della fiducia e del diritto alla privacy e il podcast. Con la scuola d’arte Leonardo gli studenti hanno realizzato lo stand delle origini, creando insieme le bandiere dei paesi di provenienza.