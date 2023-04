Tragedia di via Ciulli: tre donne annegate nel sottopasso. Assolto Frasconi

Prato, 20 aprile 2023 – Assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Tardiva ma alla fine è arrivata. E' la sentenza di Appello che ha riconosciuto "innocente" Lorenzo Frasconi, difeso dall'avvocato Olivia Nati, per la morte delle tre donne cinesi annegate nel sottopasso di via Ciulli la notte fra il 4 e 5 ottobre del 2010.

Sono passati 13 anni dalla tragedia e la prescrizione, per omicidio colposo, era già scattata sia per Frasconi, ex dirigente del Comune di Prato, sia per l'ingegnere delle Ferrovie Stefano Caldini finito a processo insieme a lui.

I giudici di Appello non si sono limitati a dichiarare la prescrizione, ma sono entrati nel merito della questione, accogliendo la richiesta della difesa e ribaltando di fatto la sentenza di primo grado che aveva condannato sia Frasconi sia Caldini. Frasconi non è responsabile per quello che è accaduto quella notte. Il sottopasso di via Ciulli (ancora chiuso da quel giorno) si riempì di acqua fino all'orlo in seguito a una pioggia definita più volte "straordinaria". L'auto delle tre donne si infilò dentro il sottopasso non lasciando scampo alle vittime che morirono annegate.

La responsabilità di quanto successo però non è stata di Frasconi. Oggi per lui è arrivata una vittoria su tutta la linea dopo 13 anni di calvario giudiziario e attese infinite (basti pensare che fra la sentenza di primo grado e la fissazione dell'Appello sono passati sei anni).

Adesso i parenti delle vittime potranno fare richiesta danni ma non in capo a Frasconi.