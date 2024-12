Tragedia in Friuli, Laura è tornata a casa

Laura Chisciotti è stata trasferita in una struttura sanitaria a Prato per la convalescenza. La giovane, 28 anni, è fuori pericolo dopo che nella notte fra Natale e Santo Stefano, è rimasta intossicata dal monossido di carbonio insieme ai genitori nella casa di Forni di Sopra, in Friuli, che era stata appena ristrutturata. Una tragedia che ha distrutto la famiglia di Laura Chisciotti, che per molti anni ha vissuto a Montemurlo: la madre, Patrizia Pontani, 66 anni, ex insegnante alle scuole medie di Montemurlo, è morta per le esalazioni del monossido. Il padre, Maurizio Chisciotti, 73 anni, ex dirigente di banca, è tutt’ora sottoposto a ossigenoterapia in camera iperbarica all’ospedale di Trieste dove è stato ricoverato. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento anche se non ha potuto lasciare la camera iperbarica. La buona notizia è che Laura è definitivamente fuori pericolo tanto che è stata riportata a casa, a Prato. Al momento è ricoverata per precauzione, assistita dal fidanzato che, per primo, ha fatto partire l’allarme da Prato quando ha ricevuto nel cuore della notte una telefonata dalla fidanzata che diceva di non sentirsi bene. L’uomo ha avuto la prontezza di riflessi di allertare il 112 toscano che, a sua volta, ha avvertito i colleghi in Friuli. Quando i soccorritori sono arrivati per la madre Patrizia non c’era più nulla da fare mentre Laura e il padre erano in gravissime condizioni. Anche i due cani della famiglia sono stati trovati morti nell’appartamento.

La Procura di Udine ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per la morte di Patrizia Pontani e di lesioni per l’intossicazione di Maurizio Chisciotti e della figlia. L’ipotesi è che a causare la morte della donna sia stato il monossido di carbonio sprigionato dalla caldaia. Il procuratore Massimo Lia ha disposto l’autopsia sul corpo della donna e avviato gli accertamenti sugli impianti dell’abitazione. La casa era stata ristrutturata di recente e i lavori erano terminati pochi mesi fa. Era la prima vacanza che i Chisciotti passavano insieme in Friuli.