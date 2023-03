Tragedia di via Ciulli, altre indagini "Fare chiarezza sulle competenze"

PRATO

La Corte d’Appello di Firenze ha disposto un supplemento istruttorio nel processo relativo alla tragedia di via Ciulli, dove il 5 ottobre del 2010 persero la vita tre donne cinesi, annegate nel sottopasso invaso dall’acqua esondata dal Vella. Una decisione, giunta al termine della seconda udienza, e che è apparsa unica ed eclatante a fronte della prescrizione già certa del reato di omicidio colposo plurimo, per il quale è stato imputato l’ex dirigente del servizio Mobilità del Comune di Prato, Lorenzo Frasconi e condannato in primo grado a 2 anni. In pratica i giudici fiorentini intendono fare chiarezza se l’imputazione con la quale Frasconi è stato chiamato a rispondere di quelle tre morti sia stata giusta o meno.

La sentenza è stata rimandata al 6 aprile prossimo, quando i giudici della Corte d’Appello ascolteranno l’attuale segretario comunale relativamente alla distribuzione delle competenze in seno alla pubblica amministrazione e se Frasconi era o meno competente per quello che gli è stato addebitato dalla procura pratese. Una decisione, quella della Corte d’Appello, che accoglie di fatto ciò che l’avvocato Olivia Nati, legale difensore di Frasconi, ha sostenuto da sempre, fin dall’udienza preliminare quando ottenne la modifica del capo di imputazione dal gup con riguardo alle competenze dei vari settori del Comune. E’ su queste ultime che l’avvocato Nati ha insistito fin dal primo grado: un tema centrale che la difesa ha approfondito e sostenuto con prove documentali puntuali, volte a dimostrare che Frasconi non era competente per quello che gli è stato addebitato. Il che significa che la Corte d’Appello ha deciso di approfondire quando sostenuto nella discussione dall’avvocato Nati, nella quale ha stigmatizzato lacune e criticità della sentenza di primo grado. Insomma, la Corte d’Appello ha deciso di compiere quella verifica che la difesa ha sollecitato sia in corso di istruttoria che in corso di dibattimento, cioè se esiste un legame tra il dramma consumato nel sottopasso di via Ciulli e le competenze in capo a Frasconi. Un aspetto che non è stato preso in considerazione durante lo svolgimento del processo e che invece è stato colto come motivo di approfondimento da parte della Corte d’Appello, sebbene la prescrizione sia ormai conclamata.

Si tratta di motivo di grande soddisfazione per l’avvocato Nati che ha sostenuto questa sua tesi difensiva anche grazie all’analisi svolta dal consulente tecnico Nistri.

Adesso l’attenzione è concentrata sul 6 aprile, quando si attende la sentenza sia per Frasconi sia per Stefano Caldini, direttore dei lavori del sottopasso ferroviario, che era stato condannato ad un anno e 8 mesi (anche per lui è intervenuta la prescrizione).

Sara Bessi