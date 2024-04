Tragedia all’incrocio. Addio a 18 anni in sella alla sua moto . Ferito anche l’amico

Un altro sabato di sangue sulle strade. Un’altra vita spezzata a causa di un grave incidente.

E’ quello che è avvenuto a mezzanotte fra sabato e domenica alla periferia Ovest di Prato, nella frazione di Casale. Il bilancio dello scontro fra una moto e un’auto è stato pesantissimo: a perdere la vita è stato Tommaso Comalei, appena 18 anni (ne avrebbe compiuti 19 a ottobre), studente all’ultimo anno dell’istituto alberghiero Datini di Prato.

Era proprio Tommaso alla guida della moto, una Honda, che all’incrocio fra via dei Cardatori e via Legnaioli, zona industriale della città e poco trafficata di notte, si è scontrata con la Fiat 500 guidata da un pratese di 47 anni che si trovava in compagnia della figlia di 15 anni.

L’impatto è stato violentissimo. Tommaso e l’amico che era con lui, suo coetaneo, sono stati sbalzati dalla sella della moto e sono stati scaraventati contro la recinzione di un capannone in costruzione. Il casco del diciottenne è stato trovato dai soccorritori a una cinquantina di metri di distanza.

Immediati sono stati i soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze inviate dal 118 e la polizia municipale. I sanitari hanno tentato il tutto per tutto per rianimare il ragazzo ma, purtroppo, i tentativi sono stati inutili. Tommaso Comelei è morto praticamente sul colpo. L’amico, invece, è stato portato in codice rosso all’ospedale Santo Stefano per le gravi lesioni riportate agli arti inferiori. Per fortuna, non è in pericolo di vita. Sono stati soccorsi anche il conducente della 500 e la figlia, chiaramente sotto choc per l’accaduto, ma praticamente illesi.

La polizia municipale ha eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo quanto accertato Tommaso e l’amico arrivavano da via dei Cardatori. Subito dopo l’incrocio, la moto ha colpito la parte anteriore della macchina: moto e auto sono praticamente distrutte.

E’ probabile che la moto viaggiasse ad alta velocità – visto anche che la zona è praticamente deserta di notte e invita a correre – e che non si sia fermata allo stop.

La dinamica non è comunque certa ed è ancora al vaglio degli inquirenti. Il pm di turno non ha dato il via libera alla restituzione della salma alla famiglia. Oggi valuterà se disporre l’autopsia.

Tommaso Comalei aveva perso il padre Aldo, meccanico in una autofficina a Firenze, un anno fa a causa di una malattia incurabile. La mamma, dipendente di una azienda di moda a Firenze, aveva deciso di recente insieme ai figli, Tommaso e il fratello più grande, di trasferirsi nella zona di San Marcello Pistoiese, luogo che il marito amava molto.

"Tommaso era un bravo ragazzo – spiegano alcuni parenti della vittima –. Amava cucinare e lo faceva spesso per gli amici e per i parenti. Era un ragazzo solare, sempre con il sorriso come il suo babbo". Frequentava l’ultimo anno al Datini, a giugno avrebbe dovuto affrontato l’esame di maturità insieme ai suoi compagni.

Laura Natoli