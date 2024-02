Scoperto traffico internazionale di automobili. Sequestrati beni per oltre un milione di euro

Prato, 16 febbraio 2024 – La guardia di finanza di Gorizia, sotto la direzione della procura di Prato, ha portato alla luce un traffico illecito di automobili gestito da almeno quattro persone che operavano tra Prato e Firenze. I militari hanno sequestrato 135 autoveicoli e oltre 12mila euro tra contanti e assegni nascosti nelle abitazioni degli indagati, inoltre sono stati posti i sigilli a un'area di circa 5mila metri quadri adibita a discarica abusiva per rifiuti speciali e pericolosi, dove sono state rinvenute anche 95 auto (di cui una rubata), 3 rimorchi e 6 motocicli.

Tutto ha avuto inizio dal controllo di un autocarro con targa romena, avvenuto nei pressi del confine tra Italia-Slovenia. La guardia di finanza, insospettita dal fatto che il veicolo risultasse immatricolato sia in Italia sia in Romania, ha voluto approfondire la situazione e ha potuto accertare in seguito l'esistenza di un parco auto composto da oltre 600 mezzi tutti intestati a un cittadino italiano residente a Prato, con a carico vari precedenti penali. Il valore totale dei beni sequestrati arriva a oltre 1 milione di euro.