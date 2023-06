Traffico in tilt dopo il violento nubifragio

Il violento acquazzone del primo pomeriggio di ieri ha avuto subito ripercussioni

sul traffico cittadino. E’ stato chiuso il sottopasso di Pratilia in direzione di Pistoia, mentre allagamenti sono stati riscontrati anche nella zona di via Nenni e via Mascagni, oltre che in viale Galilei, via Zarini

e via Marx.

Tanta acqua anche nel sottopasso dell’ospedale in entrambe le direzioni con gravi disagi ed effetti sulla circolazione, visto che sono rimasti coinvolti i principali assi della viabilità cittadina.

E per le chiusure dei sottopassi molti automobilisti hanno dovuto prendere l’autostrada per attraversare la città da Ovest a Est, impiegando addirittura cinquanta minuti per rallentamenti e anche

un tamponamento.

La polizia municipale è stata impegnata almeno un paio di ore a far defluire il traffico e a controllare che il momento di particolare difficoltà si superasse senza troppi intoppi per gli automobilisti che affollavano le strade nell’ora di punta. Alla Protezione Civile del Comune di Prato, come si leggeva ieri sera sul sito internet, non risultavano, per fortuna, situazioni di particolare criticità in atto

sul nostro territorio. Sempre sul sito della Protezione civile del Comune, ieri sera alle 20, non si segnalavano situazioni di emergenza né dichiarazioni di stato di allerta della Regione Toscana.

re.po.